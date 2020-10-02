Ada Kart hayata geçiyor!

ADA KART HAYATA GEÇİYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın KKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik iyileştirmeler sağlanması adına hayata geçirdiği “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında projenin önemli adımlarından bir olan kart ve indirim sisteminde sona gelindi.

Kooperatif Merkez Bankası ile yütürülen çalışmalar kapsamında öğrencilere dağıtılacak olan Ada Kart, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan lansman ile kamuoyuna tanıtılacak ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Lansman ilehayat bulacak Ada Kart ile öğrencilere, alışverişlerde indirim, hediye puan, dünyanın her yerinden para çekebilme, kendi aralarında ücretsiz para transferi ve mobil uygulama ile temassız kullanım kolaylığı sağlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda beraberindeki heyet ile birlikte Kooperatif Merkez Bankası’nı ziyaret ederek Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman’dan sona gelinen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Öğrenci Dostu Ada konseptiyle yeni bir dönem açılacak”

Hayata geçirdikleri proje ile çok önemli bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, kullanıma sunulacak kartlar ile ülkemizde eğitim görecek olan öğrencilere çok önemli avantajlar sağlanacağının altını çizdi.

“Öğrenci Dostu Ada” konseptiyle yeni bir dönem açılacağını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.”