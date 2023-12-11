Adaçay Köyünde Ani ve Beklenmedik Bir Ölüm

Adaçay Köyünde Şok Eden Bir Vefat: Sultan YİĞİT'in Ani ve Doğal Olmayan Ölümü Gündemi Sarsıyor"

11 Aralık 2023 tarihinde, gece saat 00:05 sıralarında, Adaçay köyünde uzun yıllardır yaşayan Sultan YİĞİT (K-53), kendi ikametgahında ansızın rahatsızlanarak acil bir durumla karşılaştı. Olayın ardından hemen çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen YİĞİT, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki yaşamını kaybetti. Bu trajik olay, köyde derin bir üzüntü ve endişe yaratmıştır.