Adaylığını duyurdu! Yeniden adayım dedi!

Adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu!
İşte adaylığını açıklayan ilk Cumhurbaşkanı adayı...
KKTC'de 2020 yılının Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru Arif Salih Kırdağ Cumhurbaşkanı adayı olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Arif Salih Kırdağ kimdir?
Arif Salih Kırdağ, Kıbrıslı Türk manifaturacı, seyyar satıcı ve siyasetçi.
2005 Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2010 Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde aday oldu. Daha önce de yerel seçimlerde aday olmuştur. Köy köy gezerek seyyar satıcılık yapmaktadır. Seçim döneminde bu şekilde propaganda yapmaktadır.
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