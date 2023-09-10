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Adı değişti! G20 zirvesinde Hindistan 'Bharat' oldu

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Hindistan'da Narendra Modi hükümeti, 'India' (Hindistan) isminin kullanımı geleneğini değiştirdi. Öyle ki Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Hindistan yerine "Bharat" ismi kullanıldı.
Adı değişti! G20 zirvesinde Hindistan 'Bharat' oldu

Bir süredir, Hindistan'ın isminin 'Bharat' olarak değişeceği iddiaları G-20 zirvesinin davetiyelerinde Bharat Cumhurbaşkanlığı ifadesi kullanılmasıyla gerçekleştiği sinyallerini vermeye başladı. Bu gelişmenin ardından Zirve'de Başbakan Narendra Modi'nin önündeki ülke isim kartında "Bharat" yazması dikkat çekti.

'KÜLTÜR' VURGUSU

Times of India, "Başbakan Modi G20 açılış konuşması için Bharat'ı kullandı" başlığını atarken, Hint ABP News yayın organı "Bu yeni başlangıçların göstergesi mi?" ifadesini kullandı.

İktidar partisi BJP'den Harnath Singh Yadav, ülke ismine dair açıklamasında, "Hindistan"ın İngilizler tarafından kendilerine verildiğine, "Bharat"ın ise kendi kültürlerinin sembolü olduğuna dikkat çekti.

Hindistan adını Bharat olarak değiştirecek mi?

BHARAT NEDİR?

Hint edebiyatında Himalaya Dağları ve okyanuslar arasında kalan bölgeye Bharatvarsh denir.

Hint mitolojisine göre Bharata, Delhi’nin doğusundaki Hastinapura’nın kralıydı ve bütün ülkeyi fetheden adil bir kral olarak görülüyordu.

En eski Hindu metni Rig Veda’da ise Bharata bir topluluğun adı olarak kullanılıyor.

Bharata’nın Sanskrit dilindeki anlamı aynı zamanda besleyen toprak anlamına geliyor.

Daha sonra Hindistan Başbakanı olacak Jawaharlal Nehru, 1927 yılında “Hindistan Bharata’dır, Hinduların kutsal toprağıdır” diye yazmıştı.

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