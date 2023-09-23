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Afetzede kayısı üreticilerine yaklaşık 1 milyar lira hasar ödemesi yapıldı

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Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine 1 Nisan-22 Eylül tarihlerinde 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.
Afetzede kayısı üreticilerine yaklaşık 1 milyar lira hasar ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz." dedi.

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