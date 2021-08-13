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Afganistan’da bir kale daha düştü… Taliban ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı aldı

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ABD Başkanı Joe Biden’ın, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında Afganistan’dan çekilme kararı sonrası ülkede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Afganistan’da bir kale daha düştü… Taliban ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı aldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında Afganistan’dan çekilme kararı sonrası ülkede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Taliban güçlerinin ilerleyişi de sürüyor. Binlerce kişilik yeni bir göç dalgası yaratan olaylarda bir şehir daha düştü. Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kandahar’ın kontrolünün Taliban’a geçtiği öğrenildi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, “Dün gece yapılan ağır çatışmaların ardından Taliban, Kandahar şehrinin kontrolünü ele geçirdi” ifadeleri kullanıldı. Kandahar Havalimanı’nın kontrolünün halen hükümetin kontrolünde olduğu öğrenildi. Söz konusu havalimanında ABD’nin ülkedeki en büyük ikinci üssü bulunuyor.

Taliban’ın son hamlesiyle birlikte kontrolü ele geçirilen şehir sayısı 13’e yükseldi.

90 GÜNDE KABİL ELE GEÇİRİLEBİLİR

ABD basınının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

TAHLİYELER İÇİN 3 BİN 600 ASKER

Öte yandan ABD, ülkedeki personelini tahliye edebilmek için ek asker göndermeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’daki tahliyelere yardımcı olması için yaklaşık 3 bin askerin Kabil Havalimanı'na gönderileceğini ve ilk konuşlandırmanın önümüzdeki 24 ve 48 saat içinde yapılacağını aktardı.

Kirby, durumun kötüleşmesi durumunda ise bölgeye yaklaşık 3 bin 500 ek askerin yanı sıra özel bir göç sürecinden geçen Afganlara yardımcı olmak için bin personelin de gönderileceğini aktardı.

İngiltere de bölgedeki vatandaşlarının tahliyesi için yaklaşık 600 askerini bölgeye sevk edeceğini açıkladı.

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