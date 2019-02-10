Ağaoğlu: Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi

Trabzon Lisesi Çanakkale cephesine öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlere kurşun sıktık. Aradan 105 sene geçti ama Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi!

* Biz bir şey yapmayacağız, oynadığımız oyunu oynamaya devam edeceğiz. Herkesin gördüğü bir şey için bir şey yapmayacağız.

* Aradan 105 sene geçti, sadece düşman şekil değiştirdi. Türk futbolunu bu şekilde değiştiremeyiz. O düdüğü çalacaksa adaletli şekilde çalsın. Allah değil bize haram tek puan, değil tek gol, haram tek vuruş nasip etmesin.

* Bu çocuklar bu kadar kolay yetişmiyorlar. Ben esame listesini elime aldıktan sonra bakıp, adaletli olmaya dikkat gösteririm.

* Rakibe verilen penaltıyı çok net görmemiş olabilirim ama bize verilmeyen penaltı, çok net bir penaltı.

* VAR sistemi mükemmel. Teknoloji orada size her şeyi gösteriyor. Ama bunun sonucunda kararı verecek olan yine bir insan, hakem.

* Biz bugün Galatasaray'a yenilebilirdik, daha da farklı yenilebilirdik. Ama o mağlubiyeti başka şeylere bağlamadan buradan çıkalım. Oyuncularımızın yaptığı hataları biz gidebiliriz ama neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek? VAR mı düzeltecek?