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Ağaoğlu: Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 kaybedilen maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu: Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi

 Trabzon Lisesi Çanakkale cephesine öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlere kurşun sıktık. Aradan 105 sene geçti ama Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi!

* Biz bir şey yapmayacağız, oynadığımız oyunu oynamaya devam edeceğiz. Herkesin gördüğü bir şey için bir şey yapmayacağız.

* Aradan 105 sene geçti, sadece düşman şekil değiştirdi. Türk futbolunu bu şekilde değiştiremeyiz. O düdüğü çalacaksa adaletli şekilde çalsın. Allah değil bize haram tek puan, değil tek gol, haram tek vuruş nasip etmesin.

Bu çocuklar bu kadar kolay yetişmiyorlar. Ben esame listesini elime aldıktan sonra bakıp, adaletli olmaya dikkat gösteririm.

* Rakibe verilen penaltıyı çok net görmemiş olabilirim ama bize verilmeyen penaltı, çok net bir penaltı.

* VAR sistemi mükemmel. Teknoloji orada size her şeyi gösteriyor. Ama bunun sonucunda kararı verecek olan yine bir insan, hakem.

* Biz bugün Galatasaray'a yenilebilirdik, daha da farklı yenilebilirdik. Ama o mağlubiyeti başka şeylere bağlamadan buradan çıkalım. Oyuncularımızın yaptığı hataları biz gidebiliriz ama neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek? VAR mı düzeltecek?

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