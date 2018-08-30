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Ağustos sonuna kadar ödenmesi gereken seyrüsefer harçlarına ilişkin açıklama

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer harçlarının yatırılması sırasında son günlerde yaşanan sıkışıklığa dair açıklama yaptı.
Ağustos sonuna kadar ödenmesi gereken seyrüsefer harçlarına ilişkin açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer harçlarının yatırılması sırasında son günlerde yaşanan sıkışıklığa dair açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bakanlığa bağlı Trafik Dairesi’nin altında hizmet veren Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY binasındaki rezervasyon bölümüne taşınması nedeniyle 27 Ağustos Pazartesi günü hizmet verememiştir. Taşınmanın tamamlanmasının ardından başgösteren ufak çaptaki teknik aksaklıklar nedeniyle de hizmetler aksamıştır. Buna ilaveten taşınmanın gerçekleşmesi öncesindeki 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve ardından 30 Ağustos’un yine resmi tatil olması nedeniyle, araç sahipleri bu tarihlerde de hizmet alamamıştır” denildi.

Bakanlık açıklamasında, bu nedenle son ödeme tarihi Ağustos 2018’in son günlerine denk gelen seyrüsefer harçlarının, 14 Eylül 2018 Cuma gününe kadar (bu tarih da dahil) mesai saatleri içerisinde herhangi bir cezaya maruz kalmadan ödenebileceği duyurulmuştur.

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