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AJet Londra Ercan direk uçacak!

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AJet Londra Ercan direk uçacak!
AJet Londra Ercan direk uçacak!

Başbakan Ünal Üstel, AJet iş birliğinde gerçekleştirilen Londra–Ercan uçuş tarifesinin lansmanında yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için anlamlı bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörü turizmdir. Turizmin gelişebilmesi için en önemli unsur ulaşımdır. Ülke olarak tüm kaynaklarımızı turizme endeksliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bu projenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının çeşitli ambargolara maruz kaldığını hatırlatan Üstel, “Bu ambargolar nedeniyle halkımız dünyanın farklı bölgelerine, en çok da İngiltere’ye göç etmek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Uygulanan ambargoların büyük ölçüde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle aşıldığını vurgulayan Üstel, “Ülkemizde tüm sektörler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ancak en büyük mücadele turizm alanında yaşanıyor. Gerek bizler gerekse iş insanlarımız, bu alandaki ambargoları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor” dedi.

Başbakan Üstel, Ada Kıbrıs Kampanyası kapsamında AJet ile birlikte başlatılan Londra–Ercan direkt uçuşlarının bu çabanın bir ürünü olduğunu belirterek, “Bu yeni seferlerle yolcularımız artık duraksız şekilde, kısa sürede KKTC’ye ulaşabilecek. Bu adım, turizmimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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