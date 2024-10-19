Akdeniz Caretta Sahili’nde 157 kilogram plastik atık toplandı

SPOT ile Anafartalar Lisesi Doğa Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, Akdeniz Caretta Sahili’nde toplam 157 kilogram plastik atık topladı.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) ile Anafartalar Lisesi Doğa Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri Akdeniz Caretta Sahili’nde toplam 157 kilogram plastik atık topladı.

SPOT’tan yapılan açıklamada, “Etkinliği düzenleyerek, Caretta Caretta’lar için önemli bir sahil olan Akdeniz Caretta Sahili’ni temizleyen Anafartalar Lisesi Doğa Kulübü öğrencilerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ederiz. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ve ekibine toplanılan atıkların bertaraf edilmesinde yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” denildi.