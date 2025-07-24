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Akdeniz'de birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede

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Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülke devam eden orman yangınları ve riskleriyle mücadele ediyor.
Akdeniz'de birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede

Bölgede 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı günlük hayatı olumsuz etkilerken, Avrupa'nın Akdeniz'e kıyı ülkelerinde sıcaklıkların neden olduğu orman yangınları riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1250 yangın tespit edildi. Bu sayının geçen yıl ise 861 olduğu belirtildi.

Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu.

- Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan  yangın riskinde “aşırı” seviyede

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 22-28 Temmuz tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında da çok sayıda ülke "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" seviyeleri işaret eden kırmızı tonlarıyla gösterildi.

Harita verilerinde, İtalya'nın güney kıyıları, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde yangın riski "çok aşırı" seviyede gösterilirken, hava sıcaklıklarının bu ülkelerde normalin çok üzerinde seyrettiği ve kuru havanın etkili olduğu belirtildi.

Balkanlar, Yunanistan, Kıbrıs Bulgaristan, Romanya ve Türkiye ise "aşırı" seviyede bulunurken, bu ülkelerin ikinci büyük risk kümesini oluşturduğu ifade edildi.

İspanya ve Portekiz de "çok yüksek" kategorisinde yer alırken, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin de bölgeye oranla daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

- Orman yangınları sürüyor

Bu arada, sıcak havanın etkisiyle meydana gelen orman yangınlarına karşı mücadele de sürüyor.

EFFIS'in resmi internet sitesinde güncellediği yangın durum haritasında Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan, Arnavutluk ve Almanya aktif yangınların devam ettiği ülkeler arasında gösterildi.

EFFIS, bölgede sıcak hava dalgasının gelecek günlerde de devam edeceğini kaydetti.

 

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