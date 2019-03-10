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Akıncı geleneksel Mart 9’u pikniği’ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı.
Akıncı geleneksel Mart 9’u pikniği’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Mersinlik Piknik Alanı’na gelişinde Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş işe birlikte piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, sohbet etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ikramda bulundu, anı fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlara iyi dileklerde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklarla top oynayarak, oyunlarına eşlik etti. 

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