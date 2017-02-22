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Akıncı liderler görüşmesini katılmayacağını açıkladı!

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Akıncı liderler görüşmesini katılmayacağını açıkladı!
Rum meclisinin aldığı 'Enosis' kararının ardından Kıbrıs'ta gerilen ilişkiler barış müzakerelerini de etkiledi. Kıbrıs Türk tarafı yarın yapılması planlanan liderler toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Sputnik'in aktarımına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki aşırı sağcı/ırkçı parti ELAM tarafından önerilen ve 10 Şubat'ta mecliste kabul edilen ‘Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis Referandumu’nun Rum okullarında kutlanması’ kararı Ada’daki müzakerelerin resmen durmasına neden oldu.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın yarın ara bölgede yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağı açıklandı.

‘Enosis’ kararın ardından yapılan geçen haftaki görüşmeler Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasını terk etmesiyle sonuçlanmıştı.

 

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