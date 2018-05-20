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Akıncı yıldız oyuncuların sahaya çıktığı futbol maçının başlama vuruşunu yaptı

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Dünya futbolunda bir döneme damga vuran yıldız oyuncuların sahaya çıktığı, geliri 3 vakfa bağışlanacak yardım maçında başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.
Akıncı yıldız oyuncuların sahaya çıktığı futbol maçının başlama vuruşunu yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçtan elde edilen gelir Lua Lua Vakfı, Kanu Kalp Vakfı’nın yanı sıra ülkemizden de Özel Eğitim Vakfı’na (ÖZEV) bağışlanacak.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve eski hakemlerden Savaş Tilki’nin yönettiği maçta, Lua Lua ve Kanu’nun yanı sıra birçok yıldız forma giydi.

Kongolu yıldız Lomana Lua Lua, Arsenal’in unutulmaz isimleri arasında yer alan Nijeryalı Nwankwo Kanu, Real Madrid, Chelsea ve Milan’da forma giyen Ganalı Michael Essien, İngiltere Premier Lig’de forma giymiş isimlerden Aiyegbeni Yakubu ile Pascal Chimbonda bu yıldızlardan bazıları.

Türkiye’de bir döneme damga vuran Tugay Kerimoğlu, Tanju Çolak, Feyyaz Uçar, Yattara, Souleymane Youla, Hasan Kabze, Orhan Kaynak gibi isimler de karşılaşmada yer aldı.

Sezon sonu itibarı ile aktif futbol yaşantısına noktayı koyan Ali Duvarcı’nın yanı sıra Binatlı’dan Kemal Uçaner, Baf Ülkü Yurdu’ndan Lawal, son olarak Ozanköy forması giyen Lewis Mike ve Beşiktaş forması ile bilinen,  bu sezon Türk Ocağı’nda görev yapan Michael Eneramo karşılaşmada görev yaptı.

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