AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün karşılaşmaları sonuçlandı

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün karşılaşmaları tamamlandı.İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Lefke – Göçmenköy: 0-1
Türk Ocağı – Mesarya: 2-4
Cihangir – Pera L. G. Birliği: 3-1
Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği: 0-4
CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 1-5
M. Karşıyaka – Yenicami: 1-5
Y. Dumlupınar – A. Yeşilova: 3-0
AKSA Birinci Lig
Düzkaya – Momenekşe: 2-2
M. Değirmenlik – Girne H. Evi: 3-0
Ünimar Maraş – Esentepe: 0-1
Hamitköy – Dem’s C. Çanakkale: 0-0
Geçitkale – Yalova: 2-1
Baf Ü. Yurdu – Gönyeli: 2-1
Ozanköy – Lapta: 2-2
M. Hacıali Yılmazköy – Binatlı: 1-1
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