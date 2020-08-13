Albayrak, "Dolarla ne işiniz var" diye sordu; Prof. Özgür Demirtaş, 19 maddede açıkladı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kurdaki sert yükselişle ilgili, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözlerinin ardından, "Dolarla işimiz var" diyerek 19 madde paylaştı.

Gazeteci Ahmet Hakan’ın sunduğu televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan’ın ”Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, ‘eyvah’ diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?” sorusuna ”Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözleriyle cevap verdi.

Prof. Özgür Demirtaş, Albayrak'ın sosyal medyada tepki toplayan sözlerinin ardından, "Evet elbette istemezdik ama tırnaktan saça kadar dolarla. O yüzden 'Dolarla işiniz mi var?' gibi bir soru sormak yerine, yapısal reformlarla bu bağımlılığı koparmak lazım" ifadelerini kullanarak 19 madde paylaştı.

Prof. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Dolarla işimiz var:

1) İhracat yapmak için dışarıdan aldığımız tüm ara mallar dolarla.

2) Elektrik dolarla

3) Doğalgaz dolarla

4) Yediğimiz gıdaların tohumları dolarla

5) Gübre dolarla

6) Bir Gömlek Türkiye’de dikilse bile dışarıdan aldığımız pamuk dolarla, dokuma makinesi dolarla

7) Yeterli et yok. Dışarıdan aldığımız kesimlik hayvan dolarla.

8) Elektronik aletlerin çoğu dolarla

9) Çocuk kıyafetlerinin büyük kısmı dolarla

10) Telefon dolarla

11) Türkiye’de üretilse bile TV ünitelerindeki LCD ekran dolarla.

12) Bilgisayarlar dolarla.

13) Kimyevi maddelerin bir kısmı dolarla.

14) Kâğıdın hammaddesi bile dolarla.

15) Sağlık ekipmanları dolarla.

16) Yabancı ilaçlar dolarla.

17) Motor dolarla.

18) Türkiye’nin uydusunu fırlatması bile dolarla.

19) Aşı dolarla.

Yeter mi, devam edeyim mi? Evet elbette istemezdik ama tırnaktan saça kadar dolarla. O yüzden Dolarla işiniz mi var? gibi bir soru sormak yerine, yapısal reformlarla bu bağımlılığı koparmak lazım. Sevgiler. "