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Albayrak: “İş çevresini de katacağız”

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Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği, Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.
Albayrak: “İş çevresini de katacağız”

Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği, Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar’ın girişimleriyle gerçekleşen açılışa Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkanı Günther Meinel de katıldı.

KAÜ’nün faaliyet gösterdiği Cloud Binasında gerçekleştirilen açılışa, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkanı Günther Meinel ve Kıbrıs Diplomatlar Birliği Başkanı Serhat Akpınar katıldı.

AKPINAR: “HEDEF KIBRIS’I BİR BARIŞ ADASI YAPMAK”

Serhat Akpınar açılışta gerçekleştirdiği toplantıda, Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği’nin Lefkoşa Derboyu’nda açılmasının önemine değinerek önümüzdeki süreçte sadece Avrupa Birliğine (AB) değil Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkelerle iş birliği yapacaklarını söyledi.

Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği olarak ülke adına çok önemli adımlar atacaklarına inancını dile getiren Akpınar, hedeflerinin Kıbrıs’ı bir “barış adası” yapmak olduğunu kaydetti.

ALBAYRAK: “İŞ ÇEVRESİNİ DE KATACAĞIZ”

Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Adnan Albayrak, Birliğin BM nezdinde önemli hizmetler verdiğini belirterek, bu hizmetlere Kıbrıs Türk iş çevresini de katacaklarını söyledi.

MEINEL: “UNUTULAN ÜLKE KUZEY KIBRIS…”

Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkanı Günther Meinel de dünya üzerinde unutulmuş bir ülke durumunda olan Kuzey Kıbrıs’ı Avrupa Birliği’ne entegre etmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türkünün Avrupa’da adeta “üvey evlat” muamelesi gördüğünü ifade eden Meinel, bunu normal evlat durumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TÖRE: “AB RUMLARI ŞIMARTTI”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise Kıbrıs Türk halkının diplomasi yoluyla haklarını aramaya çalıştığını ancak ambargoların buna izin vermediğini vurguladı.

AB’nin Kıbrıs Rum kesimini bünyesine alarak Rumları şımarttığını dile getiren Töre, o zamandan bu yana Rum tarafının eşitlik temelinde hiçbir teklifi kabul etmediğini belirtti.

“Gönül arzu ederdi ki Avrupa Birliği adaletli davransın ve Kıbrıs Türkü’nün gasp edilen haklarını teslim etsin” diyen Töre, diplomatik çabalarla bunun yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, AB’nin Güney Kıbrıs’a yılda 400 milyon Euro, KKTC’ye de 35 milyon Euro yardım yaptığını da belirterek, adaletsiz tutumun her zaman kendini gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı gerçekleştirildi.

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