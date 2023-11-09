Ali Koç: Hakemlerin değişmesi lazım

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde ebilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yüzde 7 bilet gelirlerinden Bakanlığımızın kesintisi vardı. Bununla ilgili çalışma vardı. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Güncellenmesi gerekiyordu. Yurtdışı liglerdeki 3-4 model üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerinin nasıl dağıtılacağını mart nisan gibi belirleyeceğiz. Daha farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bazı başvurular vardı. Onlara da baktık."

"Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene. Galatasaray, müthiş mücadele etti. Bu gece 2 maç var. İnşallah puanlar toplayabiliriz. Türkiye'ye yakışan şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi, ikincinin Şampiyonlar Ligi elemesi oynaması. Bize yakışan budur."

"Sayın Ahmet Nur Çebi vedaya geldi. Hepimizin sevdiği, saydığı, tartışsak bile gönül koyamadığımız bir başkan veda etti. Kararı hayırlı uğurlu olsun."

"TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem yarın açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum."

"Şike va bahis varsa hakem de vardır"

"Tüm kulüpler yoğun irade gösterdi. Bu kirliliğin, bu soru işaretlerinin, şike ve bahis, şike bahis olunca hakem olmadan da olmuyor. Hakem ve yapay zeka ile ilgili de irade gösterildi. Alınan kararlardan bir tanesi konuyla ilgili rahatsızlığımız, gerekli adımların atılması, amirimiz olarak yeterli iradeyi ortaya koymadığı, kargaşanın sonlanması için gereken adımların atılmadığı, çok daha fazlasının yapılabileceği, bunu yapması için TFF'nin amir olduğu söylendi. İçişleri Bakanlığımız'a Kulüpler Birliği olarak rahatsızlığımız iletildi. Bu konuyla ilgili bazı şeyler TFF ve Kulüpler'in ötesinde. Temiz Futbol istiyorsak bu da temizliğin önemli parçalarından biri. Sayın Ali Yerlikaya'nın ülkemiz ve futbolumuz için şans olduğu, bizlere umut verdiği, kısa sürede harekete geçtiğini görüyoruz. Dibine inecek çok yol var. Şike büyük bir sorundur. Kriptonun hayatımıza girmesiyle bu konunun daha geniş yayıldığını görüyoruz. Çünkü, bankacılık sistemine girmeleri gerekmiyor."

"Değişmeyen tek şey hakemler"

"Bahis ve şike varsa hakem vardır. Hakem olmadan olmuyor. Fenerbahçe olarak söylüyorum, araştırmaya başladık. Burada da bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğunu, alt ligden üst lige çıkan kulüplerin bazı konuları gündeme getirildi. Beni ve hepimizi en çok sevindiren, umut vaad eden ortak bir zeminde ortak hareket kararı çıkması. Masadaki herkesin fikir birliği var; MHK'ler, federasyonlar değişiyor ama değişmeyen hakemler. Sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Bizim irade koyup da çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmamalı. Özellikle bu konularda. Bu konsensüsü, Türk futbol tarihi için değerli buluyoruz. Özellikle, 4 büyük kulübün aynı sayfada olmasına ihtiyaç var, bu sorunun dibine inmek için. Bizler de bu iradeyi göstereceğimizi ilettik. Bahis, şike, hakem konularını burada bir yere koyuyorum. Emniyet güçlerimize, yargıdaki mensuplarımıza, İçişleri Bakanlığımıza Allah güç kudret versin ki bu sorunlar çözülsün."

"Bu iş böyle gitmez. Sorunların çözülmesi için TFF'ye destek vermeye hazırız. Mevcut insanlarla yeni sisteme geçilmesi yönünde tereddütlerimiz var. TFF yöneticileri daha aktif olmalı. Kullanılan danışmanlar yeterli değil. Futbolumuzu en çok kirleten bahis, şike ve hakemlerle ilgili TFF'ye ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacağız."

"Murat Sancak son derece rahatsız"

"Murat Sancak, 2 senedir Kulüpler Birliği'nde. Kendisiyle ilgili yapılan ithamlardan son derece rahatsız. Türk futboluna bahisin ve şikenin son derece büyük bir sorun olduğunu en çok dillendiren başkanlarımızdan biri. Sergilemiş olduğu refleksler de bunu gösteriyor. En sesli konuşan başkanlardan biri olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruluğu ispat etmek zorundasınız."

"TFF satır aralarını okumalı"

"ABD'de iş yerinde taciz olayı yıllarca olmuş. Bir kişi konuştu, arkası çözüle çözüle geldi. Yıllar içinde olanlar anlatıldı. Burada da TFF'nin iyi anlaması, satır aralarını iyi okuması lazım. Ona, buna ceza, sevk ile bir yere varamayız. Ne siz bizi adam edebilirsiniz, ne de bizim size olan inancımız olabilir. Bizler, amirimize sonuna kadar güvenmemiz lazım. TFF'de çok değerli yöneticiler var. Bazıları futbol içinden, bazıları kendi sektörlerinden değerli isimler. Değerli bir kadro var. Ancak, Kulüpler Birliği olarak endişemiz, yönetimden faydalanılmadığı. Çok küçük bir çember içinde işler dönüyor, danışmanların sesinin çıktığı bir düzen. Olabilir, hepimiz danışman kullanıyoruz. Kemikleşmiş sorunlar var demiş olabilir başkan, farklı bir bakış açısı göreyim demiş olabilir ama zaman geçiyor ki olmadı. Danışmanlarınız yetersiz olabilir. TFF başkanı bir basın toplantısı yapıyor, salon boş. O görüntü verilmez. Danışman kullanmayla ilgili sıkıntımız yok ama küçük çember içinde yöneticilerin dahil olmadığı bir yönetimin neticeleri iyi değil."

"Yapay zekayı manipüle etmişler"

"Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var. Atamalarda sıkıntılar daha da arttı. Çünkü, yapay zeka manipüle ediliyor. Yapay zekada 40-50 madde var. Bunlardan bir tanesi, bir hakemin şu takımı bu takımı yönetmek istemiyorum deme hakkı var. Bunu da sisteme girebiliyor. Bir tane hakem için data girmişler, 'İki takımın maçını yönetmek istemiyorum' demiş. Soruşturduk ama o hakem, o datayı istememiş. Biri girmiş bunu. Sistem manipüle edilmiş. Yapay zekaya en sıcak kişilerden biriyim, tüm Kulüpler Birliği'nde bu sistemle ilgili tereddüt var. TFF de tereddüt var ki yeni bir sistem geleceği söyleniyor."

"Hakemlerin değişmesi lazım"

"Yeni MHK modelinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yorum yapmak doğru olmaz. Yeni modelin ivedilikle hayata geçmesini istiyoruz. Mevcut hakem atama sistemi hiç verimli olmadı. Sorunları çözmedi, derinleştirdi. Dolayısıyla yeni sisteme nasıl geçilecek, yeni sistem ne bilmekte fayda var. Yeni sisteme geçmek için mevcut MHK'nin yeterli olup olmadığı, bu gerekli adımı atmak için önleyebilecek saikte olup olmadığı... Bu düzensizlik içinde yer alan kimsenin yeni sistemde olmasını istemiyoruz. Geçmişte bu sistemde olan, hakkında zerre soru işareti olanları yeni sistemde istemiyoruz. Bazı insanlar bu işin içinde olmamalı. Biz her türlü desteği TFF'ye veririz. Hakemlerin değişmesi lazım. Bu net. Mevcut MHK düzeni, yeni sisteme geçişi engeller kanaati hakim."

"TFF cesaret göstermiyor"

"Temiz futbol adil futbol bize nasip olacaksa bizim de buna münasip olmamız lazım. Gelen her türlü bilgiyi, istihbaratı doğru işleyip temiz futbol yolunda kullanmalıyız. Bizim durum odaklı değil değerli odaklı bir sisteme ihtiyacımız var. Şu an futboldaki sistem durum odaklı. Ne olursa olsun en çok olumsuz görüş, hakaret, tenkit TFF yönetim kuruluna... Niye TFF yönetim kurulu, aktif bir şekilde konunun dibine inmiyor. Bir mektup bırakılmış, yazanı çağır sor, ne dedi. Niye MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu '1 dakika bile durmaması gereken hakemler var' dedi. Çağırın sorun, niye bunu dedi. TFF, sorunların dibine inmek için gerekli cesareti göstermiyor. Bazen alın teri, bazen akıl teri, bazen cesaret gerekiyor. Bunları göremiyoruz. Kusura bakmayın. Sorunların dibine inmek mümkündür. Genel kanaatimiz bu yönde."

"Öyle şeyler yaşanıyor ki... Herkes muzdarip"

"Bazı maçlar seyrettim. Gözlerime inanamadım. Pazartesi de bir şeyler oldu. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında yapılana penaltı değil diyemez kimse. Ferdi'ye yapılana kimse penaltı değil diyemez. Bu nasıl cesaret! Bu nasıl fütursuzluk! Konyaspor - Karagümrük maçında 96'da galiba, olacak iş değil. Sonra penaltı verilmedi. Öyle şeyler yaşanıyor ki... Herkes muzdarip. Herkes rahatsız. Rahatsız olmayan bir kurum var, hakemler ve MHK. Adana Demirspor - Beşiktaş maçlarında nasıl yapay zeka ki aynı hakemler atanıyor. Bizim Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında da öyle. Güven kaybetmekte haksız mıyız! Tüm Kulüpler aynı noktada. Kimse kolay kolay karşısında duramaz Kulüpler'in."

"Hakemler bedel ödemiyor"

"Hakemler, hata yapınca bir bedeli yok. Alt liglerde de, üst liglerde de... Hakemler bugüne kadar hiç bedel ödememiş. TFF'yi de kimse mahkemeye veremiyor. Bunun da verdiği bir rahatlık, konfor var. Kulüplere, başkanlara, hocalara ceza vererek değil Türk futbolunun marka değerini sorunları çözerek yükseltirsiniz."