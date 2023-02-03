Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yaşananlar Türk hakemlik müessesinin iflasıdır. Bunda artık tartışacak konu yok. Herkes dün gece yaşananları gördü. Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada" dedi. Koç, "Eski MHK giderayak bir bombayı bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Yarın Divan Kurulu toplantısı var. Orada detaylı açıklamaları yapacağız. Dün gece olanlar malumunuz. Nedenlerini, ne için rahatsız olduğumuzu ifade ettik. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar Türk hakemlik müessesinin iflasıdır. Bunda artık tartışacak konu yok. Federasyonun çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşananları gördü. Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakem konusuna en karşıyken, yabancı hakem denememiz lazım noktasına geldik. Şöyle bir öneride bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından VAR'a yabancı hakem yapabilir miyiz diye irdeledi. Teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmeti alabilir miyiz, sonuçta fiber optik ile gidiyor. Fiziken ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz çözümleri çıkartamadılar. Ama burada 15 hafta kalmışken, hadi bu haftada geçti. VAR'a yabancı hakem gelsin evet, lisan bariyeri var. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar, bırakın diğerlerini. Bizim inancımız, iddiamız, ısrarımız orta hakemin niyeti dünkü gibi bir niyet de olsa doğru bir VAR hakemliği. Teknoloji kullanılarak Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesine garanti sibobu olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilirler mi, bilmiyoruz" diye konuştu.

"Yeni MHK'nin ataması değildir bu. Eski MHK'nin atamasıdır"

Ali Koç, hakem Ali Palabıyık'ın bir daha maç alıp almayacağını bilemeyeceğini ifade ederek, "Ancak bildiğim bir şey var ki kariyeri boyunca en azından bizler yönetimdeyken bizim stadımıza bir daha giremez. Açık, net şekilde söyleyeyim. Kendisi sadece bizim maçımızda değil, şaibeli pek çok maçı var. Buraya has değil. Yeni MHK'nin ataması değildir bu. Eski MHK'nin atamasıdır. Eski MHK giderayak bombayı bırakmıştır. Nasıl, böyle bir adamı dünkü maça atamak. En genç hakemi baskı olacağı başka bir maça atamak. İnşallah yeni MHK elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümleri bulur. Dün gece, ofsaytımsı, penaltı pozisyonu olan maç da dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır. Fahiş hatalar, insanın olduğu her yerde hata olur ama akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar, ne hikmetse bir takımın aleyhine, başka bir takımın lehine işlemektedir" şeklinde konuştu.

"Bize göre atılmasını gerektiren hiçbir pozisyon yoktu"

VAR'da görevli Koray Gençerler hakkında da konuşan Ali Koç, "Nereden hatırlayacaksınız Koray Gençerler'i. İki sene önce sahamızda 8 maç yenilmemiştik, lider gidiyorduk. Pelkas'ın Konyaspor'a olağanüstü bir golü vardı. Hepimiz ağzımızı açıp o golü seyrettik. Sonra bir yerden el diye bir pozisyon çıkarttı ve iptal ettirdi. Bu sezona gelelim. İlk yenildiğimiz maç, tesadüf yine Konyaspor. Valencia atılmıştı, hakemin sırtı dönüktü. Bize göre atılmasını gerektiren hiçbir pozisyon yoktu. Ama yine Koray Gençerler, hakemi ikaz ederek attırdı. Dün yine Koray Gençler... Daha fazlasını söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Acilen, tez zamanda Türk futboluna, en azından VAR seviyesinde bu sezon mümkünse yabancı VAR hakemleri getirilmeli. Bunu söylemek kolay. Federasyonun da iyi niyetli, böyle bir çabası olduğunu biliyorum. Ama bence birazcık daha ısrar etmekte fayda var. Çünkü; Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa bizim neyimiz eksik. Biz de bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kabul etsin, etmesin kimin puanları gidiyor"

Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi'nin Adana Demirspor maçındaki yaşanan hakem hatalarını kabul edip etmediğinin sorulması üzerine, "Kabul etsin, etmesin kimin puanları gidiyor. Kime avantaj sağlanıyor. Sivasspor maçından 3 puan, dün 2 puan, 5 puan. Nasıl olacak bu iş? Buradan çıkıp açıklama yapmak tarzımız değil" dedi. (DHA)