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Ali Koç'un başkan olduğu Fenerbahçe 45 milyon Euro ödeyebilir

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesi menajerlerin de yüksekten uçmasına neden oldu.
Ali Koç'un başkan olduğu Fenerbahçe 45 milyon Euro ödeyebilir

Öyle inanılmaz isimler var ki… herkesin aklına durgunluk verecek cinsten.

Bunların başında Real Madrid’den ayrılması kesinleşen Cristiano Ronaldo geliyor. PSG’nin yılda 45 milyon Euro teklif ettiği Ronaldo için Ali Koç’un böyle bir rakamı ödeyebileceğine inanan Jorge Mendes’le beraber çalışan menajerler Fenerbahçe ile temas kurmaya çalışıyor.

Ronaldo gibi Real Madrid’den ayrılacağı konuşulan Luka Modric, Gareth Bale ve Karim Benzema’nın da değişik menajerler tarafından Fenerbahçe’nin önüne konulduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca Angel Di Maria, Ivan Perisic ve Marek Hamsik’in de yine Koç’a önerildiği konuşulyor.

Ali Koç ise kendisine önerilen bu isimlerle ne menajer, ne kulüp, ne de şahsi olarak temas kurmak niyetinde değil. Koç niyetini, “biz Ronaldo’yu, Barcelona’ya gitmeden önce bulan PSV olmalıyız” diye belirlemiş durumda.

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