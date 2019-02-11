  • BIST 103.715
  • Altın 221,170
  • Dolar 5,2452
  • Euro 5,9370
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' projesinin detayları belli oldu

» »
Fenerbahçe'de seçim sürecinde ve göreve geldiği günden bu yana mali duruma dikkat çeken Başkan Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' olarak tanımladığı, kulübü zor durumdan kurtaracak projenin detayları belirlendi.
Ali Koç'un 'Kurtuluş Savaşı' projesinin detayları belli oldu

Yardım ve bağış üzerinden kampanya yapmayı düşünmeyen yönetim, 'Özel Sermaye Fonu' kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sarı lacivertli kulübü maddi açıdan içinde bulunduğu durumdan kurtarmak yeni yönetimin birinci önceliği olurken, bugüne kadar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bireysel fedakarlıkları dahil pek çok adım atıldı.

Fakat bu adımların en önemlisi ve en kritiği Koç'un açıkladığı, 7'den 70'e tüm camianın katılımıyla gerçekleşecek bir kampanya olacak. 'Yardım' ve 'bağış' üzerinden bir kampanya yapmayı düşünmeyen Fenerbahçe bir fon oluşturarak düzlüğe çıkmayı planlıyor.

 

Fenerbahçe yönetimi, 'Özel Sermaye Fonu' (Private Equity) kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor. Bu fon tipinde ana ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu kurduktan sonra, sınırlı sorumlu ortakların (taraftar) fona katılımı ile fonun sermayesi artırılabiliyor.

Kulübün sürekli ve acil nakit ihtiyacına ihtiyacı olduğu, kurtuluşunun nakit akışıyla anca mümkün olacağı için bir fon oluşturularak bu şekilde darboğazdan çıkılması hedefleniyor. Bu konuyla ilgili siyasilerden ilgili kurumlara pek çok görüşme gerçekleştiren sarı lacivertli yönetim, Fenerbahçe'nin 'Kurtuluş Savaşı' olarak niteledikleri bu dönemin en önemli projesi olarak bu fonu görüyorlar.

FONA KATILMAK İSTEYENLER ÜÇE AYRILACAK

Proje kapsamında oluşturulacak fona katılmak isteyen bütün herkes 3 genel gruplandırmaya ayrılacak. Bu gruplandırmalar fona katılım bedellerine göre olacak. Bu bedeller ise 20 TL-100 bin TL, 100 bin TL-1 milyon TL ve 1 milyon TL ve üstü olarak belirlendi. 20 TL ile 100 bin TL'lik fona katılacak olanlar düzenli katılım sağlayabilecek. Diğer iki grup ise sadece 1 kerelik katılımda bulunacak.

 

Bu 3 kategoriden en yüksek dilim olan 1 milyon TL ve üzeri katılımcılarla bizzat başkan Ali Koç ilgilenecek. Bu gruba katılabilecek iş adamları ve camia fertleriyle görüşmeleri yine Ali Koç yapacak. Özetle birinci fon katılımcısı grubun sorumlusu başkan Ali Koç olacak. 100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki fon yatırımcıları grubuyla Burhan Karaçam, 3. grupla ise Şaban Erdikler ilgilenecek.

HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDA SEFERBERLİK OLACAK

Oluşturulacak fon, Fenerbahçe hisselerine yatırım aracı olarak kullanılacak. Fenerbahçe Kulübü başta başkan ve yönetimi olmak üzere oluşturulacak bir ekiple neredeyse tüm Fenerbahçelilerin bu fona katılım sağlaması için kapılarını çalacak.

 

Yurt dışında kıta kıta, yurt içinde il il, hatta bazı şehirlerde mahalle mahalle sorumlular olacak ve bu fona destek olmaları için tüm bilgileri insanlara aktaracak. Fon kampanyasının tanıtımını ve reklamlarını Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Berna Laçin gibi çok önemli kişiler bizzat yapacak.

Projenin şu anda teknik altyapısı, proje temsilcileri ve reklam-tanıtım çalışmaları hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde projeye start verilecek. Futbol takımının da bu süreçte iyi sonuçlar alması ve projenin coşkulu bir şekilde başlaması hedefleniyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liverpool'dan dünya rekoru08 Şubat 2019 Cuma 15:05
  • Türkiye Kupası’ndaki ‘olaylı derbi’de 46 taraftara hapis talebi08 Şubat 2019 Cuma 11:40
  • 11 inanılmaz penaltı07 Şubat 2019 Perşembe 20:00
  • Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz07 Şubat 2019 Perşembe 17:55
  • Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi07 Şubat 2019 Perşembe 15:30
  • Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı yüzde 50'den 60'a yükseldi07 Şubat 2019 Perşembe 13:50
  • Emiliano Sala'nın bonservisi için yaşamadığının kesinleşmesi bekleniyor!06 Şubat 2019 Çarşamba 20:09
  • İşte günün maç sonuçları02 Şubat 2019 Cumartesi 21:13
  • Ara transfer dönemine Barcelona ve Chelsea damgası01 Şubat 2019 Cuma 13:25
  • G.Saray bir transferi daha açıkladı!31 Ocak 2019 Perşembe 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti