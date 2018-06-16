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Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

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Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası
Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), karbon emisyonu skandalı nedeniyle 1 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Braunschweig Savcılığı, şirketin 2007'nin ortasından 2015'e kadarki dönemde karbon emisyonunu düşük gösteren hileli yazılıma sahip 10 milyondan fazla dizel motorlu otomobil sattığına hükmetti.

Bu, ülkede bir şirkete verilen en yüksek para cezası.

"Dizel krizinden" kendilerinin sorumlu olduğunu kabul eden VW yetkilileri, temyize gitmeyeceklerini açıkladı.

Emisyon skandalının toplam maliyeti ise, bundan çok daha fazla.

ABD'deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden şirket, toplam 30 milyar doları kenara koydu bile.

Para cezaları, tazminatlar ve araçların tamiri de bu maliyetler arasında.

ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) 2015 yılının Eylül ayında Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıklamıştı.

Volkswagen'nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ABD'li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmiş, "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz" demişti.

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