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Almanya İçişleri Bakanı: Şiddete başvuran sığınmacılar ülkemizi terk eder

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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Bavyera Eyaleti'nde alkollü dört sığınmacının 12 kişiye sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasını eleştirdi. Seehofer, "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terk etmek zorunda" dedi.
Almanya İçişleri Bakanı: Şiddete başvuran sığınmacılar ülkemizi terk eder

Bavyera Eyaleti'ndeki Amberg kentinde geçen hafta sonunda Afgan, Suriyeli ve İranlı sığınmacıların yoldan geçen vatandaşlara saldırması tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Bild gazetesine verdiği demeçte, "Amberg'deki olaylar beni çok üzdü. Bu, göz yumamayacağımız şiddet olayları" dedi. İçişleri Bakanı Seehofer "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terketmek zorunda. Varolan yasalar bunun için yeterli olmazsa, o zaman değiştirilmek zorundalar. Koalisyona bu konuda önerilerde bulunacağım" dedi.

Amberg tren garında geçen Cumartesi akşamı Afgan, Suriyeli ve İranlı dört zanlı 12 kişiye sözlü ya da fiziki saldırıda bulunmuştu. Zanlıların dövdüğü 17 yaşında bir genç başından aldığı darbeler yüzünden hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşları 17-19 arasında değişen dört zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Polis vatandaşları döven dört saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu açıklamıştı. 

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacılar Christoph de Vries, Philipp Amthor ve Patrick Sensburg yetkili makamlara "sertlik gösterme" çağrısında bulundu. Amthor saldırganların sınırdışı edilmesi gerektiğini söylerken, Sensburg da zanlıların Almanya'da kalma haklarını kaybettiğini savundu.

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