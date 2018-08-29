Aloe vera nedr? Aloe veranın faydaları neler?

Güzelilk ürünlerinde yaygın olarak kullanılan, antiviral ve antibakteriyel özellikler ve kabızlıktan diyabete kadar birçok hastalığı tedavi etme yeteneğne sahip Aloe veranın faydalarını yazımızda tüm detayları ile bulabilrsiniz...

Aloe vera eski tarihlerden itibaren alternatif tıp tarafından hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır lakin ülkemizde aloe vera 90’lı yıllardan itibaren popüleritesini arttırmıştır. O yıllar daha popüler olan aloe vera günümüzde yerini diğer bitkisel tedavilere bırakıyor. Çünkü aloe vera maliyet olarak biraz daha fazla cep yakıyor.

Aloe veranın çok fazla yan ürünleri mevcut ve bu ürünler çeşitli sağlık sorunlarına alternatif oluşturmaktalar. Aloe vera jeli, aloe vera sabunu, aloe vera yağı, aloe vera nektarı, aloe vera güneş kremi gibi onlarca yan ürünleri sağlığa katkı sunmaktadır. Şimdi aloe vera faydaları nelerdir bir bakalım.

Aloe Veranın Sağlığa Faydaları

Aloe vera hakkında şimdiye kadar birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmaların çoğu aloe vera bitkisinin sağlık açısından onlarca faydasını ortaya koymuştur. Allahın bize sunduğu nadir bitkiler arasında gösterilen aloe vera bitkisi AIDS hastalığından kanserden korunmaya, kalp damar hastalıklarından cilt ve saç sağlığına kadar sağlığımıza katkıda bulunur.

Akne Tedavisi: Aloe vera sabunu etkin akne tedavisinde kullanılır. Aloe vera sabunu kullanımı cilt enfeksiyonlarını ortadan kaldırdığı gibi akne hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Güneş Yanığı: Yaygın olarak güneş yanığı tedavisinde kullanılan aloe vera sabunu, yanık olan bölgenin enfeksiyon kapmasını engellediği gibi nemlenmesini sağlar. Önemli antioksidan özelliğinden dolayı ayrıca cilt yanıklarını hızlı şekilde tedavi edebilir.

Yaşlanmayı Önler: Aloe vera sabunu cildin yaşlanmasını önler. Düzenli olarak aloe vera sabunu kullanmak cildin doğal sıklığını korumaya yardımcı olur ve aynı zamanda cildin yaşlanmasına neden olan unsurları ortadan kaldırır.

Cildi Nemlendirir: Aloe vera cilt sağlığını aynı zamanda nemlendirerek korur. Aloe vera yağı veya aloe vera sabunu cilde uygulandığında özellikle kuru ciltlerde sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık sorunlarını iyileştirmeyi sağlar.

Kanser Tümörlerine Karşı: Aloe vera bitkisi kanser tümörlerinin oluşmasını başlangıç aşamasında engelleyebilir. Bazı sağlık uzmanları aloe vera bitki çayının kanser tümörlerinin büyümesini engellediğini belirtmektedir. Aloe vera çayını düzenli olarak tüketmek ayrıca kansere yakalanma riskini azaltabilir.

Kolesterol: Aloe vera bitkisi aynı zamanda damar tıkanıklıklarına faydalı olduğundan dolayı kolesterole faydalıdır. Özellikle yüksek kolesterolü düşüren aloe vera, kolesterol seviyesinin sağlıklı seviyelerde seyretmesine faydalıdır. Aloe vera çiçeği çayı kolesterol için önerilmektedir.

Kalp Damar Sağlığı: Aloe vera faydası arasında gösterilecek diğer bir avantajı ise kalp damar sağlığını korumasıdır. Diğer bitkilerle yapılan aloe vera kürü kalp damar sağlığına faydalıdır. Aloe vera aynı zamanda kan akışını hızlandırarak damarların tıkanmasına engel olabilir. Böylece aynı anda hem kalp hem de damar sağlığına fayda sağlamaktadır. Ayrıca bu özelliği vücutta oksijen sürkilasyonunun sağlıklı seviyede seyretmesini sağlar.

Alerjilere Faydalıdır: Aleo vera cilt sağlığına oldukça faydalıdır. Bunun için aloe vera sabunu ve aloe vera jeli yaygın olarak cilt enfeksiyonlarına karşı kullanılmkatadır. Aloe vera jeli ve sabunu ufak cilt alerjileni tedavi eder.

Bebeklere Aloe Vera Sabunu: Bebekler yetişkinlere göre çok daha hassas cilt yapısına sahiptirler. Bu yüzden bebekler için aloe vera sabunu birçok sağlık uzmanı tarafından önerilmektedir.

Cilt Sağlığına Faydalı: Aloe vera ürünleri daha çok cilt sağlığı için kullanılmaktadır. Cilt üzerinde serbest radikallerin hareket kabiliyetini azaltan aloe vera sabunu ve aloe vera yağı cilt hücrelerini ve cilt dokusunu güçlendirir.

Strese Karşı: Aloe vera bitkisi strese karşı faydalıdır. Antioksidan özelliği yardımıyla aloe vera sinir siteminde rahatlama sağlayarak aynı zamanda depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunları ortadan kaldırabilir.

Sindirim Sistemine Faydaları: Aloe vera tüketimi genel anlamda sindirim sistemi sağlığına faydalıdır. Kabızlıktan hemoroide, mide sağlığından böbrek sağlığına kadar sindirim sisteminin bütün üyelerine faydalıdır.

Aloe Veranın Diğer Faydaları: Aloe vera hakkında yapılan yüzlerce araştırma sonucu aloe vera bitkisinin yüzlerce faydası olduğunu ortaya koymuştur. Bu faydaların en önemlilerinden bazılarını detaylı olarak açıkladık, diğer bazı önemli faydalarını şöyle sıralamak mümkün:

Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir.

Aloe vera acil durumlarda kullanılan mikrop kırıcı sprey veya antibiyotik türlerinin bir çoğundan daha etkili mikrop öldürücüdür.

Aloe vera içecekleri olan aloe vera gel, aloe vera berry, alo vera nektar başta olmak üzere diğer içecek türleri kolon kanserine karşı faydalıdır.

Aloe vera içecekleri vücuda mineral ve vitaminler sağlar.

Aloe vera bitkisinin diyabete iyi geldiği düşünülmektedir.

Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır. Böcek sokmalarından kaynaklanan ağrıları giderir.

Aloe vera jeli veya aloe vera kremi donmadan kaynaklanan doku hasralarına faydalıdır.

Yulaf ezmesi, mısır unu aloe vera ile karıştırlarak bebeklerin ayaklarına uygulandığında tahrişleri giderir.

Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Sedef hastalığını aloe vera bitkisi hafifletir.

Aloe vera bitkisi egzamaya iyi gelir.

Hindistan cevizi yağı ve bal ile karıştırılan aloe vera yağı saçlara uygulandığında saç sağlığını korur ve aynı zamanda kafa derisi sağlığına katkıda bulunur.

Hindistan cevizi yağı ile karıştırılaran aloe vera yağı saçların büyümesini teşvik eder.

Bağırsak enfeksiyonu ve şişkinliğe karşı aloe vera suyu iyi gelir.

Elma ile alındığında aloe vera suyu müshil görevi görür.

Aloe vera suyu veya aloe vera bitkisi mide ekşimesini, artrit romatizma ağrılarını hafifletir.

Aloe vera bitkisi kaynatılarak suyu içildiğinde astım hastalığının etkilerini hafifletir.

Göz iltihaplarını aleo vera suyu hafifletir, pamukla gözlere uygulanabilir.

Aloe Veranın Zararları

Yetişkinlerin aloe vera ürünlerini ağızdan almaları genelde sağlıklı görünüyor. Bazı durumlarda aloe vera jeli ciltte yanmalara neden olmaktadır. Bunun dışında aloe vera tüketiminin yan etkileri şunlardır: