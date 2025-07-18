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Alp: Bugün en iyisini yapmaya çalışacağız

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. İşveren Temsilcisi Alp Cengiz Alp, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydetti.
Alp: Bugün en iyisini yapmaya çalışacağız

İşveren temsilcisi Alp Cengiz Alp, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, hükümetten beklentileri olduğunu belirterek, bunların masaya yatırılacağını kaydetti.

Asgari Ücretli için en iyisini yapmaya çalıştıklarının altını çizen Alp, “dar gelirliler için hastane, sağlık ve ulaşım konusunda adımlar atılması gerekiyor. Dar gelirli özel hastaneye gitmeden devletten hizmetini alabilmeli, çocuğunu özel okula yollamamalı, devlet okulları iyileştirilmeli ve de toplu taşıma geliştirilmeli.  Ancak bunlar Asgari ücretliyi rahatlatır. Maaş artırarak asgari ücretliyi rahatlatamayız. Tüm fedakarlık bizden beklenmesin, işverenlerin de sorumlulukları da vardır.  

 

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