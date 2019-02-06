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Alparslan Türkeş'in müze haline getirilecek evinin restorasyonu martta tamamlanacak

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından restore edilen MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğduğu evdeki restorasyon çalışmalarını gelecek ay içine tamamlayacak.
Alparslan Türkeş'in müze haline getirilecek evinin restorasyonu martta tamamlanacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Koyunoğlu ailesinden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın çocuğu olarak 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde doğan Alparslan Türkeş, 1933'te ailesiyle İstanbul'a geldi.
 

Türkeş'in 16 yaşına kadar yaşadığı, Lefkoşa'nın Surlariçi yerleşimindeki ev, son kiracının evden çıkmasının ardından yıllardır bakımsız kaldığı için yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 
 

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından restorasyon için hazırlanan proje 2015 yılından bu yana hayata geçirilemeyince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tadilat ve restorasyonun tamamlanması için geçen yıl TİKA Başkanlığına talimat verdi.
 

Gelecek ay restorasyon çalışmaları tamamlanacak evin, müzeye dönüştürülerek Türkeş'in hatırasının burada yaşatılması amaçlanıyor.
 

Müze, teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında merhum Alpaslan Türkeş'in bizzat kullandığı eşyaların ve fotoğrafların sergilenmesinin yanında silikon heykeli ile canlandırma yapılması da planlanıyor.
 

TÜRKEŞ'İN ASKERİ ÜNİFORMASI VE ÖZEL EŞYALARI 
 

Alparslan Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamın 1917 yılında doğduğu evin durumu Sayın Cumhurbaşkanımızın kulağına gitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun üzerine TİKA'ya talimat vermiş." dedi. 
Müzeye dönüştürülecek binanın 1920'li yıllara ait tipik bir Kıbrıs evi olduğunu ifade eden Türkeş, "Burası bir müze olarak, kültür mirası olacak. Babamın askeri üniformasını, özel eşyalarını sergilenmek üzere bu müzeye vereceğiz" diye konuştu.
Türkeş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile geçen hafta KKTC'deki ziyareti sırasında çalışmaların devam ettiği müze evi gezme imkanı bulduklarını söyledi.
Çalışmaların bitirilmesinin ardından açılış yapılmasının planlandığını aktaran Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programının uygun olması durumunda açılışa katılabileceğini sözlerine ekledi

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