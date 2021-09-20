Alsancak ve Girne'de iki ayrı hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

1. 19.09.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait kumarhanede çalışmakta olan F.D.(E-24), depoda muhafaza edilmekte olan toplam 8.119 TL değerindeki 4 şişe viskiyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 18.09.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde Emre GÜNER tarafından unutulan cüzdan içerisinde muhafaza edilen 4,175 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.M.(E-62) ve J.P.J.N.(K-61) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.