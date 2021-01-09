Altın Piyasasında Son Durum ( 9 Ocak 2021 Cumartesi)

9 Ocak bugün piyasalardan gelen verilere göre; gram altının 438 TL'ye kadar düşüş yaşadığı gözlemlenirken altının çeyrek fiyatı ise 712 TL olarak kaydedildi. Fiyatlardaki ani düşüş ve yükseliş hareketleri özellikle sarı metal yatırımcılarının gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Peki, 9 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları canlı rakamlar…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren binlerce vatandaşın gün içerisinde takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından etkilenerek zirve rakamları gören altının şimdilerde ise düşüş seyrini sürdürdüğü gözlemlenirken uzmanlar bu durumun gelen olumlu yöndeki aşı haberlerinden kaynaklandığını ifade ediyor…

ATA ALTIN

Alış: 2.940,60

Satış: 2.964,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.968,00

Satış: 3.013,00

GRAM ALTIN

Alış: 440,73

Satış: 440,79

YARIM ALTIN

Alış: 1.432,00

Satış: 1.452,40

ÇEYREK ALTIN

Alış: 716,00

Satış: 726,00

TAM ALTIN