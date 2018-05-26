Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye, Kıbrıs’taki kamp süresi boyunca sağlıkla ilgili destek veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, olimpiyatlarda yarışacak tüm sporcuları geniş kapsamlı sağlık taramasından geçirerek, sporcuların performans düzeylerini olumsuz etkileyen faktörleri belirledi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye

Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada yer alan, hatta dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonu diyebileceğimiz Special Olympics’in bir parçasıdır. Türkiye’deki özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, spor yoluyla diğer bireylerle bir araya gelmesini, kaynaşmasını, sosyal hayata katılmasını sağlamak üzere, 1982 yılında Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan önderliğinde derneğin temelleri atıldı. 2002 yılından itibaren de Dilek Sabancı’nın Onursal Başkanlığında Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireylerin bir araya getirildiği birçok proje ve etkinliğe imza atan Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin “Birleştirme Projesi”, “Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi”, “Minik Sporcular Projesi”, “Sağlıklı Sporcular Projesi”, “Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” ve “Biz Özeliz, Bağışlayın” gibi birçok çalışması bulunmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Kamp Boyunca Sağlık Desteği

Özel Olimpiyatlar Türkiye ile bağlantı kurarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kamp süresi boyunca sağlık hizmeti vermesine aracı olan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Ody. Ebru Kösemihal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak Kıbrıs’a gelen ve 2019’da da Abu Dabi’de yapılacak uluslararası özel olimpiyatlara katılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin özel ve partner sporcularına, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıkla ilgili destek verdiğini belirtti.

Didem Ünsür: “Amacımız Zihinsel Engelli Bireyleri Sosyal Hayata Katmak.”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür ise, Özel Olimpiyatlar Türkiye hakkında bilgiler içeren açıklamalarda bulundu. Özel Olimpiyatlar’ın 1960’lı yıllarda Amerika’da kurulduğunu, Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin ise 35 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten, Didem Ünsür şöyle devam etti: “Özel Olimpiyatlar Türkiye’de tek bir amacımız var. O da zihinsel engelli bireyleri kapalı bulundukları dar kapıların ardından ve çizilen sınırlardan çıkararak sosyal hayata katmak. En önemli amacımız spor. Spor ve sağlık bilindiği üzere ayrılamaz. Sporcularımızı şu anda Abu Dabi’de yapılacak olan 2019 Dünya Yaz Oyunları için hazırlama hedefindeyiz. Bu sebeple de çalışmalarımızı sürdürebilmek için Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta gerçekleştireceğimiz kamp süresi boyunca sağlık desteğinde bulunacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ayni zamanda sporcularımızın tüm sağlık taramalarını da üstlenmiştir.”

Kerem İlgün; “Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin 35 Sporcusu, Birçok Branşta Olimpiyatlara Katılmaktadır.”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün ise konu ile ilgili şöyle konuştu: “Kıbrıs’ta bulunmamızın amacı önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan yaz olimpiyatları. Olimpiyatlara hazırlanabilmek için buradayız. Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin atletizm, bocce, masa tenisi ve karma futbol branşlarında toplamda 35 sporcusu var.

Sporcularımızın yoğun antrenman programı bulunmaktadır. Bugün sporcularımız Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık taramasından geçmektedir. Umarım hepsi olimpiyatlardan başarıyla geri dönecekler.”