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Amcaoğlu: Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Çok Önemli

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Amcaoğlu, Alayköy'deki Esnaf ve İş İnsanlarıyla Tanışma Toplantısı Yaptı
Amcaoğlu: Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Çok Önemli

AMCAOĞLU, ALAYKÖY’DEKİ ESNAF VE İŞ İNSANLARIYLA TANIŞMA TOPLANTISI YAPTI 

 

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, halk sağlığının her şeyin üstünde olduğuna vurgu yaparak gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda belediye sınırları içerisinde bulunan işletmelerle her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti. 

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi, Perşembe günü saat 14:00’te Alayköy Sanayi Bölgesi ve çevresinde hizmet veren işletmeler ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.  

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Alayköy Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılan tanışma ve bilgilendirme etkinliğinde gıda güvenliği konusunda gıda mühendisi Hüseyin Değirmenci, işyeri izinlendirme ve sağlık karneleri konusunda Safir Sorakın ve Sağlık Şube Amiri Veteriner Hekim Hüseyin Menderes ise haşere ile mücadele konusunda katılımcılara birer sunum yaptı.  

Sunumlarda firmaların uymaları gereken hijyen ve sağlık düzenlemeleri ve haşere ile mücadele konusunda bilgiler verilirken hem halk hem de çevre sağlığı için tüm firmaların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı. 

 

Amcaoğlu: Halk sağlığı hepimiz için çok önemli 

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyelerin birleştirilmesi sürecinin ardından Gönyeli ve Alayköy’ün artık tek bir belediye olarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek seçimden önce söz verdikleri gibi buradaki hizmetlerin aksamaması  ve daha da iyi hizmet verebilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 

Amcaoğlu, işyeri izinlendirme ve halk sağlığı konusunda Gönyeli’deki  sistemin Alayköyde’de uygulanacağına vurgu yaparak halk sağlığının herkes için çok önemli ve hassas bir konu olduğunu söyledi.  

Gıda güvenliği ve halk sağlığının küçümsenmeyecek bir konu olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy halkının gıda güvenliğinin korunması için çalışmalarını artıracaklarını söyledi. 

Amcaoğlu, tanışma toplantısını, hem denetimlere başlamadan ön bir bilgilendirme toplantısı hem de bir tanışma gibi organize etmek istediklerini de söyleyerek sözü belediye personeline verdi.  

 

Toplantıya hangi sektörler katıldı? 

Toplantıya Alayköy-Yılmazköy bölgesinde yer alan Bakkal, market ve süpermarketler, Büfe ve kafeteryalar, Fırıncılar, Kasap, restoran ve kafeler, Kuaför, Güzellik Salonu, berberler, Tırnak bakım ve onarım, Off licence, Pastaneler, Su üretim ve satım tesisi, Gıda deposu, Gıda ithalat ve ihracat, Soğuk hava deposu, Buz imalatı, Zeytin işlemesi ve paketleme, Süt ve süt ürünleri, Kesimhaneler, İmalathaneler, Kreş ve anaokullar, Civciv üretim tesisi, Şarküteri ve unlu mamuller, Manavlar, Sebze meyve toptancısı ve Gece kulüpleri temsilcileri davet edilmişti. 

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