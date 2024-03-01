Ancelotti'den Arda Güler sözleri

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 64 yaşındaki teknik adam, ''Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor, onun da zamanı gelecek." dedi.

Ancelotti, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında yarın deplasmanda Valencia'ya karşı oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalya teknik adam, neredeyse her basın toplantısında olduğu gibi İspanyol basınının bir kez daha Arda Güler ile ilgili yönelttiği, "Az süre almasında sürekli söylediğiniz sabır neye bağlı?" şeklindeki soruya, "Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Çünkü onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için kesinlikle oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum." cevabını verdi.

Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini "çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını" aktaran Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek." diye konuştu.

Valencia taraftarı ile Vinicius arasındaki "ırkçılık" tartışması devam ediyor

Öte yandan yarınki Valencia-Real Madrid maçı öncesinde tüm dikkatler Brezilyalı futbolcu Vinicius'a çevrildi.

Geçen sezon, Valencia deplasmanında yaklaşık 9 ay önce oynanan maçta tribünden kendisine yapılan ırkçı bir söylemden dolayı açtığı dava halen devam eden Vinicius'a Valencia taraftarının göstereceği tepki merak ediliyor.

İspanyol basını, Valencialı taraftarların, Vinicius'u hedef alarak "provokatör ve sulu göz" ifadelerinin olduğu bir şarkı hazırladığını iddia etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ise ırkçılığın dünyanın her yerinde suç olduğunu belirterek, Valencia taraftarların futbolun zevkini çıkarmasını, onlara güzel bir futbol izlettirmeyi umut ettiklerini söyledi.

La Liga'da lider olan Real Madrid'de sakatlıktan çıkan Joselu ve Jude Bellingham da Valencia maç kadrosunda yer alacak.