  • BIST 1.997,69
  • Altın 780.31497
  • Dolar 13.6453
  • Euro 15.2178
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Apple, İphone Üzerinden Temassız Ödeme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

»
Apple, İphone Üzerinden Temassız Ödeme Özelliği Üzerinde Çalışıyor
Apple, İphone Üzerinden Temassız Ödeme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Bloomberg'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, iPhone'larda üzerinden şimdiye kadar kullanılan ödeme sistemi Squares'e artık gerek kalmayabilir.

Apple'ın, 2020 yılında satın aldığı temassız ödemelere odaklanan Mobeewave şirketi ile birlikte, kullanıcılar yalnızca tek bir dokunuşla cihazları üzerinden ödeme yapabilecek.

Mobeewave'in adı, ilk olarak Samsung ile Samsung POS adı verilen benzer bir özellik üzerinde çalıştığında duyulmuştu. 2019'da dünya çapında piyasaya sürülen sistem, Samsung akıllı telefonlarının doğrudan fiziksel kartlardan, dijital cüzdanlardan ve hatta akıllı saatlerden ödeme kabul etmesine olanak tanıyor.

Samsung POS gibi, Apple'ın yeni özelliğinin de aynı teknolojiyi kullanması bekleniyor.

Bu durumda, yeni hizmet, dijital cüzdanları etkinleştiren yakın alan iletişimi (NFC) yongasına sahip tüm iPhone modellerinde (iPhone 6 ve tüm daha yeni sürümler) yalnızca bir yazılım güncellemesi yoluyla kullanıma sunulabilecek.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar, söz konusu özelliğin birkaç ay içinde, hatta belki de bir sonraki iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte geleceğini açıkladı.

Bununla birlikte, Apple'ın sisteme hizmet vermek için kendi ödeme ağını mı kullanacağı yoksa bir dış sağlayıcıyla ortak mı olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 22:07
  • Redmi Note 11 Pro 5G Görücüye Çıktı26 Ocak 2022 Çarşamba 21:35
  • Avrupa’dan Adil Ve Güvenli İnternet İçin Çağrı26 Ocak 2022 Çarşamba 21:14
  • Samsung’dan Kredi Kartları İçin Yeni Güvenlik Çipi25 Ocak 2022 Salı 20:35
  • Tesla, Tüm Modellerini Türkiye'ye Getiriyor24 Ocak 2022 Pazartesi 22:25
  • Intel, İki Yeni Çip Fabrikası İçin 20 Milyar Dolardan Fazla Yatırım Yapacak23 Ocak 2022 Pazar 21:32
  • Google Uyarıyor!22 Ocak 2022 Cumartesi 21:05
  • Kıbrıs’ın İlk Fiziksel NFT Sergisi, Art Rooms Galeri’de Açıldı.22 Ocak 2022 Cumartesi 18:10
  • Netflix Zirveden Düşüşü Mü Yaşıyor?22 Ocak 2022 Cumartesi 17:40
  • Twitter Yenilenmeye Devam Ediyor: Yöneticiler Görevden Alınıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti