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Ara Bölgede Bir Araya Gelen Siyasiler Beşli Konferans İçin Liderlerin Olumlu Yaklaşımına Destek Belirtti

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Lefkoşa’da ara bölgede bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcileri, Birleşmiş Milletler tarafından yapılacak beşli konferans davetine Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Liderinin olumlu yaklaşımına destek belirtti.
Ara Bölgede Bir Araya Gelen Siyasiler Beşli Konferans İçin Liderlerin Olumlu Yaklaşımına Destek Belirtti

Siyasi partilerin bir araya gelmesi için rutin toplantılar düzenleyen Lefkoşa’daki Slovak Elçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi partilerin temsilcileri, Slovak Elçiliğinin organizasyonuyla, Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde dün yeniden bir araya geldi.

Slovak Elçiliği, toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerinin, Kıbrıs Türk Lider Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 3 Kasım’da gerçekleştirdiği ilk görüşmesi ile ilgili görüş alış verişinde bulunduğunu kaydetti.

Elçiliğin yayımladığı partilerin ortak açıklamasında “Katılımcılar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gayri resmi 5’li konferans girişimine, her iki liderin olumlu yaklaşımlarına olan desteklerini teyit etti” denildi.

Açıklamada, Katılımcıların ayrıca, iki toplumu daha çok yakınlaştıracak güven arttırıcı önlemlerin birden çok seviyede devamı ve siyasi diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

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