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Arda Güler Real Madrid'de formasına kavuşuyor

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Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arda'nın pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.
Arda Güler Real Madrid'de formasına kavuşuyor

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Eflatun-beyazlılarda Ceballos ve Mendy tesislerde bireysel antrenman yaparken, milli futbolcu Arda Güler idmanda takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşuyla devam etti. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak dinamik pas ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmayla devam eden antrenmanda küçük sahada maç oynandı.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda'nın, Rayo Vallecano mücadelesinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

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