Arhan, Ironman Şampiyonasına slot kazandı

Triatlon sporunun en zorlu mesafesi ve en iyilerin yer aldığı yarış olan Ironman Dünya Şampiyonası bu yıl Fransa Nice kentinde düzenleniyor. 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği Ironman yarışmasında daha önce 5 kez finiş gören Hüseyin Arhan 2023 Ironman Dünya Şampiyonası’na katılım için slot hakkı kazandı. 2022 yılında İspanya Vitoria Gastiez ve Barcelona olmak üzere 2 Ironman finişi gören Hüseyin Arhan, pandemi öncesinde ise İtalya’da 3.Ironman zaferine imza atmıştı. 2015 yılında Almanya Frankfurt’ta ilk Ironman finişini gören Arhan, ikinci Ironman finişine ise 2016 yılında Barcelona’da ulaşmıştı.

Dünyanın en iyi triatletlerinin yer aldığı ve sadece en iyi Ironman derecesi elde edenlere katılım hakkı verilen Ironman Dünya Şampiyonası bu yıl ilk kez bir Avrupa ülkesinde yapılıyor. Fransa Nice kentinde 10 Eylül 2023 tarihinde ilk kez yapılacak olan 2023 Ironman Dünya Şampiyonası’nda ilk kez bir Kıbrıslı da yarışacak.

KENDİ İMKANLARI İLE HAZIRLANIYOR

Hayatını triatlona adayan ve 41 yaşında Ironman Dünya Şampiyonası’na slot hakkı elde eden Hüseyin Arhan antrenmanlarını sıklaştırdı. Ironman tarafından yapılan daveti kabul ederek slotu alan Hüseyin Arhan, Ironman yarış dereceleri ile bu slotu almaya hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk triatlet oldu.

Kendi imkanları ile bu zorlu maratona hazırlanan Hüseyin Arhan, 10 Eylül 2023’teki Fransa Nice Ironman Dünya Şampiyonası öncesinde ise Ironman Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’da yarışacak.

ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONASI

Ares triatleti Hüseyin Arhan 4 Haziran 2023’te Almanya Hamburg’ta gerçekleşecek olan Ironman Avrupa Şampiyonası’na hazırlanırken 10 Eylül 2023’teki Fransa Nice Ironman Dünya Şampiyonası’na da slot kazandığı haberini sosyal medya hesabından duyururken ilk hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu duyurdu.

Hüseyin Arhan, daha önce birçok Ironman yarışına katıldığı takım arkadaşı, Ares kulüp başkanı Çağan Öztuna ve Aspava triatleti Murat Mehrübeoğlu ile birlikte Ironman Avrupa Şampiyonası’nda katılarak 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşacak