  • BIST 1.736,88
  • Altın 659,60
  • Dolar 11,0262
  • Euro 12,5418
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Arsenal'da bir Kıbrıslı Türk!

» »
İngiltere'de Kıbrıslı Türk Futbol yıldızı Hale Hüseyin, Arsenal Bayan futbol takımında oynuyor.
Arsenal'da bir Kıbrıslı Türk!

Mesut Özil'in Futbol Acentesi tarafından imzalanan 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk Hale Hüseyin, Arsenal Bayan Futbol Takımında forma giyiyor.

Aynı zamanda Kıbrıslı Türk Hale Hüseyin İngiltere U-18 Bayan Milli Takımının da kaptanıdır. 

Hale Hüseyin'in top tekniği çok yüksek olup çok hızlı ayni zamanda çok zeki ve akıllı futbol oynuyor.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun'nın yaptığı haber ile Tüm Birleşik Kralık'da her hafta oynan Bayan futbol premier liginde forma giyen Hale Hüseyin'in oynadığı futbol sitilinin Mesut Özil'in stilinin olduğunu yazıyor.

Hale Hüseyin Limasolun tanınmış ailesi Şeref (Süt) Hüseyin'nin torunudur. Hale Hüseyin Kıbrıslı Türklerin İngiltere'deki gururu ve Kıbrıs Türk Kadının güçlü duruşunun simgesi oldu.

 

Euro Genç TV.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 futbolcuyu kovdu, oğlunu A takıma aldı!16 Kasım 2021 Salı 20:26
  • Galatasaray'a derbi öncesi ŞOK!16 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Hollanda, kritik Norveç maçına Louis van Gaal'siz çıkacak16 Kasım 2021 Salı 19:37
  • Türkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!16 Kasım 2021 Salı 19:18
  • Halil Erdoğuş Serdarlı İle Anlaştı16 Kasım 2021 Salı 16:49
  • Doktorluktan kulüp yöneticiliğine!15 Kasım 2021 Pazartesi 22:56
  • Kadın Kılığında Erkek Oyuncu Oynattılar15 Kasım 2021 Pazartesi 20:20
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Yolunda Karadağ'ı Yenmek İstiyor15 Kasım 2021 Pazartesi 18:40
  • AKSA Liglerinde günün sonuçları14 Kasım 2021 Pazar 18:23
  • Maç sırasında bozulan stat ışıklarını futbolcu tamir etti14 Kasım 2021 Pazar 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti