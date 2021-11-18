Arsenal'da bir Kıbrıslı Türk!

Mesut Özil'in Futbol Acentesi tarafından imzalanan 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk Hale Hüseyin, Arsenal Bayan Futbol Takımında forma giyiyor.

Aynı zamanda Kıbrıslı Türk Hale Hüseyin İngiltere U-18 Bayan Milli Takımının da kaptanıdır.

Hale Hüseyin'in top tekniği çok yüksek olup çok hızlı ayni zamanda çok zeki ve akıllı futbol oynuyor.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun'nın yaptığı haber ile Tüm Birleşik Kralık'da her hafta oynan Bayan futbol premier liginde forma giyen Hale Hüseyin'in oynadığı futbol sitilinin Mesut Özil'in stilinin olduğunu yazıyor.

Hale Hüseyin Limasolun tanınmış ailesi Şeref (Süt) Hüseyin'nin torunudur. Hale Hüseyin Kıbrıslı Türklerin İngiltere'deki gururu ve Kıbrıs Türk Kadının güçlü duruşunun simgesi oldu.

Euro Genç TV.