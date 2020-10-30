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ARUCAD’da Graffiti Etkinliği

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2. Graffiti Etkinliğinde öğrenciler, ARUCAD Garden’ı renklendirdi.
ARUCAD’da Graffiti Etkinliği

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı’nın başlangıcında tüm öğrencilerine ARUCAD Garden’daGraffitietkinliğidüzenledi. Seyreltilmiş yüz yüze eğitimin başladığı üniversitede öğrenciler,Graffiti etkinliği ile yaratıcılıklarını sergiledi.

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Yeni kayıtlı öğrencilerinin çevreyle uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Üniversite tarafından organize edilen Oryantasyon Günü’ndeki Graffiti etkinliğinde yaratıcılıklarını sergileyen öğrenciler, farklı atölye çalışmalarıyla renkli bir gün geçirmişlerdi.

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