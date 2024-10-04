Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu grupları ve planlaması yayımlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu grupları ve planlaması yayınlandı. 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan lige bu sezon 39 takım başvuru yaptı. 4 gruptan oluşacak olan ligde bu sezon gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar 2.tura yükselecek. Grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar 2.turda seri başı olacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında yapacak. Bu takımlar gruplarını 3. ve 4. sırada bitiren takımlarla eşleşecek. Ligde çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 7-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu sezon son kez oynanacak olan U16 Ligi, önümüzdeki sezon U17 Ligi'ne dönüştürülecek, bu sezon adını son 8 takım arasına yazdıran takımlar 2025-2026 sezonunda oluşturulacak U17 Elit Lig'de mücadele edecek, geriye kalan takımlar ise oluşturulacak U17 Bölgesel Lig'de yer alacak ve ilgili sezon sonunda Elit Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Asbuzu U16 Ligi'nde bu sezon uzun yıllardır uygulanan kaleci değişikliği kuralı uygulanmayacak. Ancak belirlenen dakikalara kadar oyuncu değişikliği yapma zorunluluğu devam edecek. Grup maçlarında genel averaj kuralı uygulanmazken, eşitlik durumunda önce ikili averaja daha sonra ise en centilmen takıma bakılarak üstün takım belirlenecek.

ASBUZU U16 LİGİ 2024-2025 GRUPLARI

1.GRUP

AKÇAY SK

ATOLL KOZANKÖY SK

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

DOĞUKENT SK

GÖKSU SD

LEFKE TSK

M.HACIALİ YILMAZKÖY SK

TATLISU HOBSK

YALOVA SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

CİHANGİR GSK

ÇETİNKAYA TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

SERVEROĞLU GEÇİTKALE GSK

YENİCAMİ AK

3.GRUP

AĞIRDAĞ BOĞAZ TSK

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

DİKMEN GÜCÜ SK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ

KARAOĞLANOĞLU SK

LAPTA TBSK

OZANKÖY SK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

ÇALIKUŞU GRUP YEDİKONUK SK

DÖRTYOL SK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MARAŞ GSK

NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

TÜRKMENKÖY ASK

VADİLİ TÇBSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

SEZON PLANLAMASI

1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024

2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024

3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024

4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024

SINAV HAFTASI ARASI

5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024

6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024

7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024

8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024

9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024

2.TUR: 4-5 OCAK 2025

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025

SINAV HAFTASI ARASI

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025

FİNAL: 21 ŞUBAT 2025