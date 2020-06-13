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Aşırı Sağcıların Gösterisi Öncesi Gandhi Ve Mandela Heykelleri Korumaya Alındı

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Aşırı Sağcıların Gösterisi Öncesi Gandhi Ve Mandela Heykelleri Korumaya Alındı
Aşırı Sağcıların Gösterisi Öncesi Gandhi Ve Mandela Heykelleri Korumaya Alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da eski Krallar ve eski Başbakan Winston Winston Churchill'in heykelleri ile bir anıtın ardından Hindistan ve Güney Afrika'nın efsanevi liderleri Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela'nın heykelleri de korumaya alındı.

Londra'da cumartesi günü hem ırkçılık karşıtlarının hem de son zamanlarda ivme kazanan bu harekete tepki gösteren aşırı sağcıların gösteri düzenlemeleri bekleniyor.

İki tarafın karşıya karşıya gelmesi durumunda arbede yaşanmasından endişe edilirken, Londra Belediyesi göstercilerin heykellere zarar vermemesi için harekete geçti.

Eski Başbakan Winston Winston Churchill'in heykelinin demir panellerle korumaya alınmasıyla başlayan süreçte, Başbakanlık önündeki şehitler anıtı ile Trafalgar Meydanı'nda bulunan Kral 2. James, Kral 1. Charles ve ABD'nin kurucusu George Washington'a ait heykeller de plakalarla çevrelendi.

Akşam saatlerinde ise Parlamento Medyanında bulunan Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın heykelleri aynı şekilde korumaya alındı.

Aşırı sağcıların Churchill'in heykeline geçen hafta zarar verilmesine tepki olarak Gandhi ve Mandela'nın heykellerini hedef almasından korkulduğu değerlendiriliyor.

HEYKELLER HEDEFTE

İngiltere'de geçen hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki bir köle tacirine ait heykel, devrilip denize atılmış, Londra'da da bir köle sahibini tasvir eden heykel de yetkililerce kaldırılmıştı.

Son olarak da önceki gün izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilmişti.

Irkçılık karşıtı aktivistler ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.

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