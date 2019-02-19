Ataoğlu: 38 Bin turist seviyesinden, 1 milyon 200 bin seviyesine ulaştık

1. Uluslararası Türkiye-KKTC Turizm Zirvesi gerçekleştirildi.Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ‘1. Uluslararası Türkiye-KKTC Turizm Zirvesi’ne katılarak, Türkiye ile KKTC turizmi hakkında konuştu.

Uluslararası Otelciler Derneği (INTHA) “Türkiye ve KKTC turizminde farkındalığı attırmak ve canlandırmak” amacıyla ‘1. Uluslararası Türkiye-KKTC Turizm Zirvesi’ Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC İstanbul Başkosolosu Fahri Yönlüer, Haliç Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Eren, turizm acenteleri, hoteller ve üniversite öğrencileri katıldı.

Zirve öncesinde eko turizmci Zekai Altan’ın katkıları ile düzenlenen “Gölgeler ve Sülietlerin Enerjisi” ve “İnsan ve Sokağın Enerjisi” temalı Kıbrıs Fotoğraf Sanatçıları resim serginin açılışı da yapıldı.

INTHA’nın öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 6 farklı konu başlığı altında, 6 farklı moderatör ile 18 konuşmacı fikirlerini turizm sektörünün temsilcileri ve öğrencilerle paylaştı.

Haliç Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Eren; turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısına vurgu yaptı. Rektör Eren; Türkiye ve KKTC turizmi için büyük bir öneme sahip böyle bir etkinliği düzenleyenlere ve katılımlarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise iki ülke turizminin masaya yatırarak, daha iyiye ve sürdürülebilir turizmin devamlı kılınması adına bu tür organizasyonların faydalı olacağını söyledi.

Böylesi anlamlı bir etkinlikte olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu da belirten Bakan Ataoğlu; “Kuzey Kıbrıs, bir ada ülkesi. 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrasında iki otel ile başlayan turizm serüveni, günümüzde 26 binlik yatak kapasitesine ulaştı. 38 bin seviyesinde olan ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 200 bin seviyesine geldi.Sürekli Güney Kıbrıs’ın engellemeleri, protestoları ve ambargoları ile karşılaşıyoruz buna rağmen bu seviyelere ulaştık” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığının % 50’sini turizmin karşıladığını belirten Ataoğlu, ülkeye turizmin yanı sıra eğitimin de çok ciddi katkıları olduğunu ifade etti.

Turizm açısından Türkiye pazarının kendileri için çok önemli bir Pazar olduğuna da değinen Ataoğlu, bu pazarı güçlendirmek için 2016 yılından itibaren Anadolunun çeşitli illerinde KKTC tanıtım günleri düzenlediklerini belirtti.

Ataoğlu, yıllardır Kuzey Kıbrıs turizmi ile ilgili olarak yanlış algı oluşturulduğunu da söyleyerek, ülke turizminin şans oyunlarından ibaret olmadığını bu yanlış algının giderilmesi için Türkiye’nin çeşitli illerinde KKTC tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı.

Ülkenin tarihi güzellikleri, bakir kalmış doğası, kültürel mirası ve ikliminin yanı sıra alternatif turizm modelleri ile çok ciddi bir değere sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, Anavatan Türkiye’de yaşayan tüm herkesin en az 1 kere KKTC’yi ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından I. Uluslararası Turizm Zirvesi kapsamında panellere geçildi.