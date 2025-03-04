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Ataoğlu: Alternatif turizm modelleriyle Kuzey Kıbrıs’ı ön plana çıkarıyoruz

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında Turizm sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı’na katıldı.
Ataoğlu: Alternatif turizm modelleriyle Kuzey Kıbrıs’ı ön plana çıkarıyoruz

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında Turizm sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı’na katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuar, 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde devam edecek.

Dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getiren fuara bu yıl 186 ülke katılarak rekor bir katılıma imza attı.

4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan kongrede, yapay zekadan sürdürülebilir turizme kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Özellikle bu yıl ilk kez tanıtılacak olan “AI Track”, turizm sektöründe yapay zekanın pratik uygulamalarına odaklanacak.

KKTC, her yıl olduğu gibi bu yıl da ITB Berlin’de turizm paydaşları ile birlikte yer alıyor. KKTC turizm sektörü, 2024 yılında önemli bir gelişim kaydederken, bu yükselişin 2025 yılında da devam etmesi için tüm turizm sektörü  özveri ile çalışıyor.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın ilk günü yaptığı konuşmada ITB Berlin Turizm Fuarı’nın önemine değinerek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgiler verdi.

Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve gastronomi alanındaki yönlerini ön plana çıkarttıklarını söyleyen Ataoğlu, alternatif turizm modelleri ile farklı farklı ülkelerden gelen turistlere hitap eden bir ülke konumunda olduklarını söyledi.

2025 yılında charter seferler ile farklı ülkelerden getirilecek uçaklara teşvik verme hedefleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülke turizmine katkı sağlayacak birçok çalışma yaptıklarını ve turist sayısını her geçen yıl artıklarını anlattı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yarın bir araya geleceklerini de söyleyen Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de yarın fuarı ziyaret edeceğini ve sektörle bir araya geleceğini ifade etti.

Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan iş birlikleri sayesinde Almanya’da da tanıtım faaliyetleri, reklam ve pazarlama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ataoğlu, bu desteğin KKTC turizmi için çok anlamlı olduğunu da söyledi.

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