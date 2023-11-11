  • BIST 7771.34
  • Altın 1776.478
  • Dolar 28.5374
  • Euro 30.5174
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

Atatürk LAÜ’de saygı ve özlemle anıldı...

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Atatürk LAÜ’de saygı ve özlemle anıldı...

LAÜ yerleşkesindeki Atatürk Büstü önünde 09:05’te düzenlenen anma programına üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, idari personeli ve  öğrenciler katıldı.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başlayan anma programında Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Atatürk Büstü’ne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması yer aldı.

Anma programının ardından LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinlikte LAÜ Türkçe Kulübü Başkanı Engincan Kaya’nın konuşması ile başlayan programda LAÜ Türkçe Kulübü üyeleri de  Atatürk’ten özlü sözler ve şiir dinletisi yaparak, Atatürk’ü saygı ve özlemle andılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Hemşirelik Programı 5 yıl süre ile akredite edildi29 Ekim 2023 Pazar 13:26
  • Gezici Sinema LAÜ’de27 Ekim 2023 Cuma 15:15
  • LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Kalitesi AHPGS Akreditasyonu ile Tescillendi25 Ekim 2023 Çarşamba 16:19
  • LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü AHPGS tarafından akredite edildi23 Ekim 2023 Pazartesi 07:55
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı18 Ekim 2023 Çarşamba 16:38
  • LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleştirildi 17 Ekim 2023 Salı 08:58
  • LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...13 Ekim 2023 Cuma 17:57
  • LAÜ Akademisyeni Aslay, “Trafik Kazalarında İlk Yardım”ın önemini ele aldı13 Ekim 2023 Cuma 11:17
  • LAÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu tarafından akredite edildi09 Ekim 2023 Pazartesi 09:39
  • 63. Nijerya Bağımsızlık Günü  LAÜ’de kutlandı05 Ekim 2023 Perşembe 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti