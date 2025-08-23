  • BIST 11372.33
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı bugün yapılıyor

» »
90 öğrenci kabul edilecek
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı bugün yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2025-2026 Akademik Yılı’nda öğrenci kabulü için bugün Yazılı Giriş Sınavı düzenleyecek.

Akademiden verilen bilgiye göre, saat 10.00’da başlayacak sınav, akademi kampüsünde tek oturum halinde yapılacak ve 150 dakika sürecek.

Toplam 369 adayın katılacağı sınav, yürürlükteki lise programına dayalı olarak hazırlanmış Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere beş alt testten oluşacak. Her alt testte ise 25 soru yer alacak.

90 öğrenci kabul edilecek

Yeni akademik yılda AÖA’ya toplam 90 öğrenci kabul edilecek. Kontenjanın 53’ü Sınıf Öğretmenliği, 15’i Okul Öncesi Öğretmenliği, 22’si ise uluslararası sınavlarla başvuran adaylara ayrıldı.

Öğrencilerin sınav performansı, AÖA Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar aynı gün açıklanacak. Başarılı adaylar 8-9-10 Eylül tarihlerinde mülakata katılacak.

Sonuçlara göre her iki program için kontenjan kadar aday mülakata çağrılacak; kontenjanın son sırasındaki adayla aynı puanı alanlara da mülakat hakkı verilecek.

