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Atlı, Girne Antik Liman’da sürdürülen restorasyon çalışmalarını eleştirdi

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Atlı, Girne Antik Liman’da sürdürülen restorasyon çalışmalarını eleştirdi
Atlı, Girne Antik Liman’da sürdürülen restorasyon çalışmalarını eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Girne Antik Liman’da sürdürülen restorasyon çalışmalarına yönelik “Basite, kolaya ve ucuza kaçarak yapacağınız iş; restorasyon değil tarihin üzerine bir avuç çimento dökmek olur” ifadelerini kullandı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Atlı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesinde aylardır tadilatı devam eden Girne Antik Limanı’nda yapılan çalışmalarla ilgili basına düşen fotoğrafları değerlendirdi.

Atlı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki en iyi korunmuş ve turizmin de simge imajlarından birisi olan Girne Antik Liman’ın rehabilitasyonun, uzmanlar ve bilim insanlarıyla birlikte, ciddi araştırma ve katılımcı karar verme süreçlerini içermesi gereken bir çalışma olduğuna vurgu yaptı.

Atlı, “Bu çalışmaya gerekli araştırma, hazırlık ve ihale aşamalarını tamamlamadan apar topar başlanması, elbette ki beraberinde birçok sorun ve hatayı da beraberinde getirmektedir” dedi.

Limanın ve içinde bulunan Girne Kalesi’nin tarihi bir miras olduğunu, restorasyon çalışmalarının da orijinaline bağlı kalınarak yapılması gerektiğini belirten Atlı, yapılan çalışmaları “endişeyle takip ettiklerini” söyledi.

 

Atlı, şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan yanlışların geri dönüşünün olmadığı bu tip koruma ve rehabilitasyon çalışmalarının, yetkinliği olmayan müteahhitlere iş yaratmak için, bilimsel araştırmadan yoksun bir biçimde, el yordamıyla yürütülmesi kabul edilemez. Eşi benzeri olmayan, turizmin gözbebeği ve çok sayıda esnafın da ekmek kapısı olan bu kadar değerli bir liman caddesinde çok önemli bir fırsatın kaçırılmasına, bu alanın değerinin arttırılması şansının yitirilmesine ilişkin üzüntülerimizi kamuoyu ile paylaşırız”

Girne Kalesi etrafına beton döküldüğünü gösteren fotoğrafın basit ve düz bir işçilikten ibaret olduğunu savunan Atlı, “Ağaçları katlettiniz, kurumları batırdınız yetmedi, sıra tarihi miraslarımıza mı geldi?” ifadelerini kullandı.

Atlı, “Tarihine, tarihi dokusuna sahip çıkmak içgüdüsü o ülkeyi ne kadar sevdiğiniz ve ne kadar sahip çıktığınızla alakalıdır. Basite, kolaya ve ucuza kaçarak, geçmiş izler üzerinde restorasyon yapamazsınız. Yaparsanız bunun adı restorasyon değil tarihin üzerini bir avuç çimento ile kapatmak olur, vizyonsuzluk olur, beceriksizlik olur. Ya bu ülkeyi tüm tarihiyle, kültürüyle sevin, yapamıyorsanız da elinizi eteğinizi çekin” dedi.

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