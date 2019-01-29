Avam Kamarası'nda Brexit oylaması

İngiltere Başbakanı May'in yeni AB'den çıkış planı için Avam Kamarası'nda oylama yapılacak. Başbakanın AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda reddedilmişti.

İngiltere Avam Kamarası Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine şekil vermek üzere yeniden toplanıyor. Akşam saatlerindeki genel kurulda Brexit konusundaki çok sayıda önerge oya sunulacak. Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması ay ortasındaki oylamada büyük çoğunlukla reddedilmişti.

Hükümetin B planı olarak oya sunacağı yeni karar taslağı hakkında 10'un üzerinde değişiklik önergesi verildi. Önergelerin çoğunda Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasındaki sınırın açık kalacağına dair verilen garantinin kaldırılması, süreye bağlanması ya da İngiltere tarafından feshedilebilmesi isteniyor.

Theresa May'in sınırla ilgili "alternatif çözümlere" sıcak baktığı ve sınır konusunu Brüksel ile yeniden görüşebilmek için parlamentodan yetki isteyeceği öğrenildi. Ancak AB'nin iki İrlanda arasındaki sınır konusunda tavize yanaşacağına ihtimal verilmiyor.

Muhalefet kanadı AB'den anlaşmasız çıkışı önlemek için yeni bir öneri hazırladı. Öneride çıkış anlaşması Şubat sonuna kadar Avam Kamarası'nda onaylanmadığı takdirde Brexit'in ertelenmesi öngörülüyor. AB üyeliğinin yeniden halkoyuna sunulmasından yana olan parlamenterlerin de bu öneriyi desteklemeleri bekleniyor. Bir diğer öneride ise önümüzdeki haftalarda Brexit anlaşmasının alternatiflerinin Avam Kamarası'nda oylanması talep ediliyor.

"AB'yi yıkmaya çalışacaklar"

Değişiklik önerilerinden hangilerinin bugün oya sunulacağına Avam Kamarası Başkanı John Bercow karar verecek. İngiltere'nin AB üyeliği 29 Mart'ta sona erecek. Çıkış anlaşmasına varılamadığı takdirde ülke ekonomisinin derin yara alacağı ve birçok alanda kaos benzeri durumların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Süper market ve restoran zincirleri sert Brexit'in gıda maddesi arzını olumsuz etkileyeceği ve öncelikle taze sebze ve meyve sıkıntısıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Anlaşmasız çıkışın veri trafiğini de felce uğratabileceğini belirten Alman Enformasyon ve Telekomünikasyon Birliği (Bitkom) Başkanı Achim Berg, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda Uruguay ile haberleşmenin İngiltere ile AB arasındaki veri alışverişinden kolay olacağını söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Katarina Barley İngiltere hükümetinin kendi ayağıyla çıkmaza girdiğini ancak anlaşmasız Brexit'in önlenebileceğini söyledi. Barley, AB ile Londra yönetimi arasındaki çıkış anlaşmasının referanduma sunulabileceğini ve AB'nin başlıca amacının bölgedeki barışı tehlikeye sokmamak için İrlandalar arasına "sert sınır" çekilmesini önlemek olduğunu sözlerine ekledi.

Uzun yıllar AB Komisyonu üyeliği yapan Günter Verheugen ise "kaotik Brexit"i önleme şansının kalmadığını ve kalan 27 AB üyesi ülkenin üzerinde mutabakat sağlayabildikleri tek anlaşma olması bakımından İngiltere ile varılan Brexit anlaşmasında değişiklik yapmaya yanaşmayacaklarını dile getirdi. Çıkış tarihinin ertelenmesinin de durumu değiştirmeyeceğini belirten eski genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi Verheugen uzun vadede siyasi kaybın ekonomik kayıptan fazla olacağını ve radikal milliyetçilerin Brexit'ten alacakları cesaretle AB'yi yıkmaya çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: DW