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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Avrupa’da alarm: Delta varyantı yüzünden AB kapılarını kapatıyor

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Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği, İngiliz tatilciler için AB sınırlarını kapatmaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile “acil  toplantı” istedi.
Avrupa’da alarm: Delta varyantı yüzünden AB kapılarını kapatıyor

Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği, İngiliz tatilciler için AB sınırlarını kapatmaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile “acil  toplantı” istedi. Gerekçe ise, coronanın delta varyantının turistik bölgelerde patlama yapmış olması.

“Turist katili” olarak adlandırılan yeni mutasyon, çok daha hızlı yayılıyor ve turistler aracılığıyla bütün Avrupa'ya ve dünyaya yayılıyor. Bu nedenle Portekiz yeniden “yüksek risk bölgesi” ilan edilecek.

Alman turistler dünden itibaren Portekiz'den ilk bulduğu araçla dönmeye başladı. Uçaklarda bu talebi karşılayacak yer bulunmazken tren ve diğer toplu taşıma araçları için binlerce kişi sırada.

AŞILI DA OLSA KARANTİNA ŞART

Portekiz'den dönenler, aşılı da olsa, negatif test sonucu da olsa 14 gün karantinada kalacak. İngiltere'de 7 günlük bulaşma değeri 150'nin üzerine çıktı. Almanya Başbakanı Merkel de bu sayılar üzerine acil toplantı talep etti ve “İngiltere'den dönen herkes için test ve karantina zorunluluğunun yeniden getirilmesini” istedi.

Dönüşte 5 gün karantinada kalınacak, test yaptırılacak ve gerekirse 5 gün daha karantina uzayacak. Aşılama aşamasında Avrupa'nın bir de delta varyasyonuna maruz kalmaması için önlemler artırılacak.

AB, ORTAK KURALLAR İSTİYOR

Merkel, turistlere tam karantina ve “AB çapında ortak kurallar” isterken turizm ülkeleri İspanya, Yunanistan, İtalya buna karşı çıkıyor. Bu sorun, Macron ile ikili görüşmede çözülmeye çalışılacak.

Almanya'da ise, eyalet başbakanları yeni tatil kurallarını belirlemek için yeniden bir araya gelecek. Maske, mesafe ve karantina kurallarının sertleştirilmesi bekleniyor.

İşte ülkelere göre corona virüsünün delta varyasyonunda son durum:

AVUSTRALYA: Coronadan ilk çıkan ülkelerdendi. Şimdi delta varyantı ile boğuşuyor. En katı önlemleri yine alacak ve iki haftadır süren bu önlemlerin devam etmesi, tam karantina uygulamasının sürmesi bekleniyor.

İSRAİL: Aşı mucizesi yaratmıştı. Aşılamadan sonra tüm kısıtlamaları kaldırdı ve “Corona bizde bitti” açıklaması yaptı. Şimdi, kapalı alanlarda maske kuralını yeniden getiriyor.

İngiltere’de hafta sonu binlerce gösterici gece kulüplerinin ve eğlence merkezlerinin gece saatlerinde açılması için sokağa çıkmıştı.

PORTEKİZ: Avrupa'da corona virüsü salgınını ilk atlatan ülkelerdendi. İngiltere'de delta virüsü patlarken önlem almadı, İngilizler'e veya oraya gidip gelenlere karantina uygulamadı. Şimdi orada da virüs patladı. Enfeksiyonların yüzde 50'si delta varyantı ve Balear Adaları'nda corona vakaları hızla yükseliyor. Turistler ülkeden kaçmaya başladı. Bu akşamdan itibaren hava yolları için Portekiz yasağı başlıyor. Lizbon ve çevresinde tespit edilen corona virüsünün yüzde 70‘ten fazlası bu varyasyondan. Lizbon ve çevresi hafta sonunda karantina bölgesi ilan edildi. Sadece burada bir günde 1600 yeni vaka tespit edildi.

İNGİLTERE: Sıkı önlemler ve hızlı aşılama ile birlikte Covid-19’a karşı büyük başarı elde etmişti. Şimdi Hint virüsü denilen delta varyantının pençesinde kıvranıyor. Avrupa tarafından, “aşırı riskli ülke olarak” ilan edildi. Portekiz'e giden çok sayıda İngiliz burayı da “virüsün yayılma bölgesi” haline getirdi. İngiltere'de dün 18.700'den fazla vaka bildirildi.

İTALYA, FRANSA, YUNANİSTAN: Bu ülkelerde de virüsün delta varyantı görüldü. Ancak şu anda insidens değerleri diğer ülkelerdeki kadar yüksek değil. Almanya, AB ile birlikte, İngiliz turistlere buralarda da kapıları kapatmayı, karantina şartları getirmeyi planlıyor.

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