Avtepe'de yangın: 4 saatte söndürülebildi

Dün akşam saatlerinde Avtepe mevkinde çıkan yangın Orman Dairesi ve itfaiye ekipleri işbirliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Kalkalı'daki yangın sonrası büyük bir facianın daha eşiğinden dönüldü.

Ertuğrul SENOVA/Detay Gazetesi

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgilere göre dün akşam saat 23:55 sıralarında, Avtepe’de, köyün kuzey- batısında bulunan Çamlıca Ormanı mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri ve Orman Dairesi personeli tarafından söndürülen yangın sonucu devlete ait bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 10 adet kızılçam ile 3 adet ardıç ağaçları tamamen yanarak zarar gördü.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Konuyla ilgili DETAY’a konuşan Orman Dairesi müdürü Altay Fırat, yangının büyük bir güçlükle sabaha karşı saat 04.30 saatlerinde söndürülebildiğini belirterek, Kalkanlı’daki yangın sonrasında bir facianın daha eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.

Özellikle piknik alanlarında içinde bulunduğumuz dönemlerde ateş yakılmamasına bir kez daha vurgu yapan Fırat, Kıbrıs Türk halkının eğitimli insanlar olduğunu ve ormanların hepimizin olduğunu kaydetti.

KKTC’NİN %24’Ü ORMAN

Geçtiğimiz yıl daire olarak 750 bin fidan diktiklerini ifade eden Fırat, KKTC’nin %24’ünün orman olduğunu ifade ederek, Avrupa standartlarında bu oranın %30 olduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirtti.