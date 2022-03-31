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Avustralya Parlamentosuna konuşan Zelenskiy zırhlı araç istedi

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Avustralya Parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avustralya'yı ülkesini silahlandırmaya ve Bushmaster adlı zırhlı araçları göndermeye çağırdı.
Avustralya Parlamentosuna konuşan Zelenskiy zırhlı araç istedi

Avustralya Parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avustralya'yı ülkesini silahlandırmaya ve Bushmaster adlı zırhlı araçları göndermeye çağırdı.

Zelenskiy, telekonferans yöntemiyle Avustralya Başbakanı Scott Morison'un da hazır bulunduğu Temsilciler Meclisinde toplanan milletvekilleri ve senatörlere konuştu.

Rusya ile savaşan Ukrayna güçlerinin daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ‘‘En çok da bu kötülüğe karşı savaşanları silahlandırmayız” dedi.

Avustralya’nın Bushmaster adlı zırhlı askeri araçlarının Ukrayna’ya gönderilmesini isteyen Zelenskiy, ‘‘Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok iyi zırhlı personel araçlarınız, Bushmasterlarınız var. Silahlanma açısından konumumuzu güçlendirebilecek diğer ekipmanlarınız var. Bunu bizimle paylaşma fırsatınız varsa çok minnettar oluruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın cezalandırılmaması durumunda diğer ülkelerin başına da benzer şeyler gelebileceğini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus saldırganlığı nedeniyle bölgemizde her ne oluyorsa, ülkeniz ve halkınız için de gerçek bir tehdit var demektir çünkü bu kötülüğün doğasıdır" dedi.

Başbakan Morrison, Zelenskiy’e ‘‘demokrasi aslanı’’ diye hitap etti

Avustralya’nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların süreceğini belirten Başbakan Morrison, Zelenskiy’e hitaben ‘‘Bugün burada, Avustralya'nın demokrasi evinde sizi demokrasinin aslanı olarak karşılıyoruz" dedi.

Ukrayna’nın, Avustralyalıların dualarının yanı sıra silah ve askeri yardımlarına da sahip olduğunu vurgulayan Morrison, ‘‘Sizin yanınızdayız Sayın Başkan ve Moskova'nın savaşsuçlusunun yanında değiliz" ifadelerini kaydetti.

Parlamentoda Zelenskiy’in sesini duymaktan onur duyduğunu belirten ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Anthony Albanese, Batı’yı bölmeye çalışan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başarılı olmayacağını söyledi.

Avustralya, Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık ek yardımda bulunacak

Başbakan Morrison, Zelenskiy’in konuşmasından sonra ülkesinin Ukrayna’ya 25 milyon Avustralya doları (18,7 milyon ABD doları) ek yardımda bulunacağını açıkladı.

Morrison’un açıkladığı ek yardımla Avustralya hükümetinin, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yaptığı askeri ve insani yardımlar toplam 181 milyon Avustralya dolarına yükseldi.

Avustralya, Ukrayna'ya daha önce 91 milyonu askeri, 65 milyonu da insani olmak üzere 156 milyon Avustralya doları yardımda bulunmuştu.

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