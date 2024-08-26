Avustralya’da çalışanlara iş saatleri dışında aramalara cevap vermeme hakkı tanındı

Yasa işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamıyor. Bunun yerine çalışanlara makul olmayan durumlar dışında yanıt vermeme hakkı tanıyor.

Benzer düzenleme başta Avrupa ve Latin Amerika’daki 20’den fazla ülkede benzer bulunuyor.

TRT’nin aktardığına göre Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından alınan karara uymayan çalışanlar 19 bin Avustralya dolar, şirketlerse 94 bin Avustralya dolara cezayla karşı karşıya kalabiliyor.

Çalışanları temsil eden kuruluşlar yasadan memnun.

Avustralya Sendikalar Konseyi düzenlemenin ‘çalışanlara makul olmayan mesai dışı iş taleplerini reddetme yetkisi vereceğini ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlayacağını’ belirtti.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden John Hopkins “Dinlenmiş ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi olan çalışanlara sahip olan herhangi bir kuruluş, daha az hasta günü ve daha düşük çalışan sirkülasyonu yaşar” dedi.

Reklam sektöründe çalışan Rahcel Abdelnour, Reuters’a şöyle konuştu:

“Bu gibi yasaların olması aslında gerçekten önemli. Tüm gün telefonlarımıza, e-postalarımıza bağlı kalıyoruz ve kapatmanın zor olduğunu düşünüyorum.”

Fakat bazı çalışanlar yeni kuralların kendilerine çok da fazla etki etmeyeceğini düşünüyor.