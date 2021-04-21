  • BIST 1.350
  • Altın 468,293
  • Dolar 8,1742
  • Euro 9,8149
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun

Avustralya'da Kamu Denetçisi, Çalışanlara Aşı Zorunluluğu Getirilmesini Kolaylaştıran Bir Karar Aldı

» »
 Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesini kolaylaştıran bir karar aldığı bildirildi.
Avustralya'da Kamu Denetçisi, Çalışanlara Aşı Zorunluluğu Getirilmesini Kolaylaştıran Bir Karar Aldı

 Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesini kolaylaştıran bir karar aldığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, kamu denetçisi FWC, grip aşısı olmayı reddeden bir çocuk bakım evi çalışanının işten çıkarılmasını haklı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gönüllülük esasına dayandığı ülkede Komisyon'un kararının emsal teşkil ederek işverenlerin çalışanları aşı olmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

İş hukuku uzmanları, söz konusu kararın özellikle çocuk bakımı ve grip aşısı ile ilgili olduğunu söylemesine karşın işverenlerin çalışanlarına aşı olmalarını talep etmesinin "yasal" kabul edilebileceğini öne sürdü.

FWC Başkan Yardımcısı Nicholas Lake, grip gibi salgınlara karşı çocukların ve bakım evi personelinin korunması açısından aşı zorunluluğunun makul ve mantıklı olduğunu kaydetti.

Lake, ayrıca, söz konusu kararın aşılama gerektirmeyen tüm sektörlerde uygulanabileceğinin söylenmesini ise "cüretkârlık" olarak değerlendirdi.

Grip aşısı olmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarılan Bou-Jamie Barber, FWC'ye başvurarak işten çıkarılma kararına itiraz etmişti.

Goodstart Çocuk Bakım Evi ise "çocuk bakım merkezlerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek" amacıyla aşının gerekli olduğunu savunmuştu.

Ülkenin Melbourne, Sidney ve Brisbane gibi kentlerinde bir araya gelen aşı karşıtı gruplar, mart ayında Kovid-19 aşısı yapılması yönündeki kararları protesto etmişti.

Avustralya'da şimdiye kadar 29 bin 574 vaka tespit edilirken, salgına bağlı 910 ölüm kayıtlara geçti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya'da bir güvercin, karantina koşullarını ihlal ettiği için itlaf edilecek14 Ocak 2021 Perşembe 22:06
  • Avustralya’da bir kişide mutasyon görüldü, kentte üç günlük kısıtlama kararı alındı08 Ocak 2021 Cuma 21:03
  • Dünya 2021’e ‘Merhaba’ Dedi31 Aralık 2020 Perşembe 15:21
  • Avustralya'da Kovid-19'un Merkezi Melbourne'de Vaka Kalmadı24 Kasım 2020 Salı 15:29
  • Avustralya’da 3 Haftada 9 Asker İntihar Etti23 Kasım 2020 Pazartesi 16:16
  • Yeni Zelanda’da Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisi genel seçimden galip çıktı17 Ekim 2020 Cumartesi 16:12
  • Avustralya koronavirüs aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz yapacak23 Ağustos 2020 Pazar 10:55
  • Avustralyalı sörfçü eşini kurtarmak için köpekbalığını yumrukladı17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:10
  • Avustralya’da 20 Yaşındaki Genç Kovid-19’dan Öldü14 Ağustos 2020 Cuma 10:52
  • Avustralya’da Kovid-19’un Bilançosu Ağırlaşıyor07 Ağustos 2020 Cuma 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti